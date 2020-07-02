أول رد من الجامعة الأمريكية حول تورط طالب في التحرش بزميلاته واغتصاب طفلة

رد الدكتور أشرف حاتم المستشار الإعلامي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، على الأخبار المتداولة عن تورط طالب بالجامعة بالتحرش بزميلاته، واغتصاب طفلة عمرها ١٤ عاما، بأن هذه الأخبار مجهولة المصدر ولا تعلم الجامعة عنها شيئا ولم تتقدم أي طالبة بشكاوى من هذا النوع.





وأضاف حاتم في تصريحات لـ "صدى البلد" أن الطالب المذكور أنهى دراسته بالجامعة منذ عام ٢٠١٨.





وأوضح حاتم أن الجامعة الأمريكية تتعامل مع هذه الشكوى بمنتهى الحزم، مؤكدًا أن الإدارة لا تملك سلطة معاقبة خريجيها، وهذه سلطة النائب العام، موضحًا أن خلال تواجد الطالب في الجامعة لم تقدم ضده أي شكاوى.





واختتم أن المواقع التي تسعى للزج باسم الجامعة الأمريكية في وقائع لم تثبت صحتها "فاضية"، متسائلًا لماذا لم تتقدم أي من الطلبات بشكوى ضد الطالب خلال فترة دراسته؟، وما السر في صدور هاشتاج حاليًا لكشف هذه الوقائع في حال ثبوت صحتها بعد حدوثها بعامين.



