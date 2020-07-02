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تعليم

أول رد من الجامعة الأمريكية حول تورط طالب في التحرش بزميلاته واغتصاب طفلة

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:19 م
الدكتور أشرف حاتم
الدكتور أشرف حاتم
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ثابت البطل
رد الدكتور أشرف حاتم المستشار الإعلامي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، على الأخبار المتداولة عن تورط طالب بالجامعة بالتحرش بزميلاته، واغتصاب طفلة عمرها ١٤ عاما، بأن هذه الأخبار مجهولة المصدر ولا تعلم الجامعة عنها شيئا ولم تتقدم أي طالبة بشكاوى من هذا النوع.

وأضاف حاتم في تصريحات لـ "صدى البلد" أن الطالب المذكور أنهى دراسته بالجامعة منذ عام ٢٠١٨.

وأوضح حاتم أن الجامعة الأمريكية تتعامل مع هذه الشكوى بمنتهى الحزم، مؤكدًا أن الإدارة لا تملك سلطة معاقبة خريجيها، وهذه سلطة النائب العام، موضحًا أن خلال تواجد الطالب في الجامعة لم تقدم ضده أي شكاوى.

واختتم أن المواقع التي تسعى للزج باسم الجامعة الأمريكية في وقائع لم تثبت صحتها "فاضية"، متسائلًا لماذا لم تتقدم أي من الطلبات بشكوى ضد الطالب خلال فترة دراسته؟، وما السر في صدور هاشتاج حاليًا لكشف هذه الوقائع في حال ثبوت صحتها بعد حدوثها بعامين.

وكانت قد اتهمت فتيات يدرسن في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، طالبا بالجامعة، بالتحرش بهن، مشددات على أن هذا الشاب دائم التحرش بفتيات الجامعة، وأطلقت مجموعة من الفتيات حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر، حملة ضد هذا الشاب، للكشف عن تصرفاته ضدهن وسلوكه ضد فتيات أخرى وصلت لدرجة اغتصاب فتاة عمرها 14 عاما.
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