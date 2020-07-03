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محافظات

بعد انهيار العقار على الحفار.. الجيزة تحيل المشرف على واقعة إزالة عقار بشتيل للتحقيق

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:36 ص
الحفار الذي انهار
الحفار الذي انهار عليه عقار بشتيل
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محمد الصاحى
أعلنت محافظة الجيزة بانه في ضوء ما أثير على مدار اليوم، بعدد من وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن انهيار عقار أثناء إزالته علي حفار في منطقة بشتيل بمركز أوسيم.

فقد اتخذت محافظة الجيزة عددا من الإجراءات حيال ما تم في ذلك الشأن وشملت انه  تم إحالة مسئول الاشراف عن تنفيذ قرار الإزالة  للعقار المكون من أربع ادوار على مساحة ٣٥٠ متر تقريبًا والكائن بشارع الكباش ببشتيل الي التحقيق وذلك للإهمال في تنفيذ قرارات الإزالة للعقار وعدم تطبيق المعايير الهندسية الصحيحة في إزالة العقار  الأمر الذي عرض حياة المشاركين في الإزالة للخطر. 

كما وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإجراء الكشف الطبي الكامل على سائق الحفار للتأكد من عدم إصابته باي مكروه عقب الإزالة وقد تم بالفعل التأكد من سلامة سائق الحفار وعدم إصابته بأي مكروه. 

وأكدت محافظة الجبزة ان قطار الإزالات للعقارات المخالفة مستمر بدون توقف لردع المخالفين وتؤكد المحافظة علي حرص المحافظة الكامل علي سلامه المشاركين في اعمال الازالات سواء عمال او متابعين او فنيين مع رفضها الكامل إهمال في تنفيذ قرار الإزالة. 

كما تثمن محافظة الجيزة الاخلاص والتفاني في العمل الذي يطيقه الجميع علي الارض للإصرار على مواجهة مخالفات البناء مهما بلغ حجمها. 

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