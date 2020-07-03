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تعليم

إدارة الوافدين تعرض كيفية المشاركة في التدريبات جديدة لطلابها بالتعاون مع شركة Cisco

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:02 ص
التعليم العالى و
التعليم العالى و البحث العلمى
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نهلة الشربينى
نشرت الإدارة العامة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيديو توضيحي التقديم التي تقدمها الإدارة بالتعاون مع شركة Cisco معلقة: "لو مهتم ان تعرف اكثر عن أمن المعلومات لشغلك cisco ومبادرة ادرس في مصر بتقدم لك المنح المجانية اونلاين ".

وأوضحت: "كل الي عليك ملئ الاستمارة https://forms.gle/cygwVCU7Tp2KnSEK9

وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تقديم عدد من البرامج كن خلال مبادرة ادرس في مصر بالمشاركة مع شركة Cisco حيث تقدم مجموعة من التدريبات "المجانية" في مجال أمن المعلومات.

واوضحت الوزارة خلال منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "هدفنا دائما هو تقدمك في مجالك العلمي والعملي عشان كده هنقدم لك دايما منح وكورسات تساعدك توصل لهدفك ".


واستكملت: "مبادرة ادرس في مصر بالمشاركة مع شركة Cisco بتقدم مجموعة من التدريبات "المجانية" في مجال أمن المعلومات".

وأوضحت أن البرامج المقدمة:
Introduction to Cybersecurity certificate
Cyber Security Essential Certificate
Technology Security Literacy Certificate

واشارت إلى أن كل البرامج ستقدم بنظام "التعلم عن بعد " ولا يشترط مستوى معين فمن الممكن لأي شخص أن يبدأ في مجال أمن المعلومات بدون سابق معرفه يبدأ معانا.

ويمكن التسجل في الكورس المجاني من خلال هذا الرابط : https://forms.gle/cygwVCU7Tp2KnSEK9

كما يمكن التقديم حتى يوم 16\7\2020 على أن يبدأ أول كورس في 19\7\2020، وللاستفسار ابعتلنا رسالة على الصفحة الرسمية لمبادرة ادرس في مصر.
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