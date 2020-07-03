AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بسبب الرطوبة.. الاستشعار عن بعد: ارتفاع فى درجات الحرارة حتى يوم الإثنين

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:49 ص
ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد، إن البلاد ستشهد ارتفاع فى دراجات الحرارة سيستمر حتى يوم الأثنين المقبل، مرجعة السبب فى ذلك  ارتفاع درجات الرطوبة.

وأضافت شاكر خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن ارتفاع درجة الرطوبة هو الذى يشعر الإنسان بإرتفاع فى دراجات الحرارة.

وكانت الأرصاد حذرت  كبار السن والأطفال بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لمدة طويلة، متابعا أن الأجواء صيفية طبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام، ولا يوجد أى ظواهر جوية عنيفة خلال تلك الأيام. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذروا .. الأرصاد تكشف تفاصيل مهمة عن الموجة الحارة

الأرصاد تحذر: موجة حارة جديدة تبدأ غدا.. فيديو

استبدلوها بالمراوح .. الأرصاد تحذر من استخدام التكييفات فى زمن كورونا.. فيديو

الأرصاد: انخفاض طفيف في درجة الحرارة الجمعة.. فيديو

أمطار رعدية بشوارع القليوبية.. فيديو

نصحت بارتداء الملابس القطنية.. الأرصاد تحذر من التعرض للشمس فى فترة الظهيرة |فيديو

ترشيحاتنا

دول لم تسجل حالات إصابة بـ كورونا حتى الآن وأخرى بدون وفيات.. تعرف عليها

وزير الري السوداني يعلن موعد عودة مفاوضات سد النهضة والدول المراقبة

بعد الإعلان عن موعد استئناف الدوري رسميا.. مباريات الأهلي المتبقية هذا الموسم

برازيلية مصابة بـ كورونا تلقى مصرعها بعد لحظات من ولادة توأمين

شاهد.. إسرائيل تجري أشعة مقطعية على مومياوات فرعونية

بـ هوت شورت.. نوال الزغبى بإطلالة تبهر متابعيها.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برازيلية مصابة بـ كورونا تلقى مصرعها بعد لحظات من ولادة توأمين

لو بتعانى من ضعف الهضم.. 5 حيل طبيعية للتخلص منه نهائيًا

بـ هوت شورت.. نوال الزغبى بإطلالة تبهر متابعيها.. شاهد