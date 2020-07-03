بسبب الرطوبة.. الاستشعار عن بعد: ارتفاع فى درجات الحرارة حتى يوم الإثنين

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد، إن البلاد ستشهد ارتفاع فى دراجات الحرارة سيستمر حتى يوم الأثنين المقبل، مرجعة السبب فى ذلك ارتفاع درجات الرطوبة.





وأضافت شاكر خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن ارتفاع درجة الرطوبة هو الذى يشعر الإنسان بإرتفاع فى دراجات الحرارة.





وكانت الأرصاد حذرت كبار السن والأطفال بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لمدة طويلة، متابعا أن الأجواء صيفية طبيعية بالنسبة لهذا التوقيت من العام، ولا يوجد أى ظواهر جوية عنيفة خلال تلك الأيام.