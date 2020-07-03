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محافظات

محافظ الوادي الجديد: إنهاء حفلي زفاف ومصادرة مكبرات الصوت

الجمعة 03/يوليه/2020 - 02:43 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
أعلنت محافظة  الوادي الجديد، عن إنهاء حفلي زفاف ومصادرة معدات الصوت بمدينة الخارجة منعا لتفشي فيروس كورونا.

أكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، انه تم  فض وإنهاء حفلين من حفلات الزفاف بمدينة الخارجة لمخالفة قرار منع التجمعات، كما جرى مصادرة معدات الصوت والفراشة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
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أضاف المحافظ، في بيان صحفي، نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة، عبر موقع فيس بوك، أنه هناك لجان مرور تتابع أماكن التجمعات لمتابعة الالتزام بالقرارات الصادرة بمنع وفض التجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا ولذلك نهيب بالمواطنين بالالتزام بمنع التجمعات لعدم التعرض للمساءلة القانونية وحفاظاََ على سلامة الجميع.

من جانب اخر اعلن  محمد على عبد الغني، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة في الوادي الجديد، في بيان إعلامي، عن تشكيل فرق عمل تطوعية من كوادر وأعضاء وشباب الحزب لتطهير وتعقيم المساجد بقرية أسمنت التابعة لمركز الداخلة، بالتعاون مع الوحدة المحلية للقرية والوحدة الحزبية، وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.

أوضح علي، أن هذه المبادرة تاتي  كإجراء احترازي أولي داخل دور العبادة منعا لانتشار الفيروس، كما أن هذه المبادرة مستمرة على مدى الأيام المقبلة واستكمالًا لكافة المساجد .

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