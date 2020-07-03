إنبي يحسم الجدل حول سعى الأهلي لضم أسامة جلال.. فيديو

أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق انبي أن النادي طلب بشكل رسمي من النادي الاهلي تجديد عقد اعارة محمد شريف لمدة موسم جديد حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.
وأضاف حلمي طولان في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر " أن محمد شريف أصبح من الركائز الاساسية للفريق ومن الصعب رحيله بنهاية الموسم الجاري مشددا ان النادي تربيطه علاقة جيده بـ الاهلي.
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وتابع حلمي طولان أن الاهلي لم يطالب مطلقا حتى الان ضم اسامة جلال نجم فريق انبي.
وأكمل ان انبي في الوقت الحالي ينتظر القرار النهائي نت الاهلي بشان الموافقه على تجديد إعارة محمد شريف.