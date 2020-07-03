AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إنبي يحسم الجدل حول سعى الأهلي لضم أسامة جلال.. فيديو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق انبي أن النادي طلب بشكل رسمي من النادي الاهلي تجديد عقد اعارة محمد شريف لمدة موسم جديد حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف حلمي طولان في تصريحات لـ قناة " ام بي سي مصر " أن محمد شريف أصبح من الركائز الاساسية للفريق ومن الصعب رحيله بنهاية الموسم الجاري مشددا ان النادي تربيطه علاقة جيده بـ الاهلي.


وتابع حلمي طولان أن الاهلي لم يطالب مطلقا حتى الان ضم اسامة جلال نجم فريق انبي.

وأكمل ان انبي في الوقت الحالي ينتظر القرار النهائي نت الاهلي بشان الموافقه على تجديد إعارة محمد شريف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صراع الأهلي وبيراميدز .. إنبي يفتح المزاد على أسامة جلال صخرة الدفاع

حلمي طولان يكشف حقيقة رحيل محمود جاد للنادي الأهلي

محمد شريف لـ إنبي: سأبقى معكم حال رحيلى عن النادي الأهلي

بعد فشل تجربة أحمد علي.. طولان ينتظر مهاجم سوبر جديدا فى إنبي

بعد عرض الاتفاق السعودي .. إنبي يسعى لـ تجديد عقد إعارة محمد شريف من الأهلي

إعارة أو بيع نهائي.. مهاجم الزمالك سلاح حلمى طولان لعلاج ثغرة إنبي فى الصيف

ترشيحاتنا

بمناسبة مرور 11 عاما.. قصة تعيين ملك الأردن عبد الله الثاني نجله وليا للعهد خلفا لشقيقه

لأول مرة.. المياه العذبة تروي 522 ألف فدان بوسط وشمال سيناء

الأول في العالم.. فريق مصري يبتكر علاجا يقضي على الهالوك مدمر محصول الفول البلدى.. فيديو

حالة غريبة.. الشمس تأكل وجه شابة وتتسبب في تورم عينيها

سيد عبدالحفيظ يعلن موعد عودة حمدي فتحي ومحمد محمود.. فيديو

بسبب الرطوبة.. الاستشعار عن بعد: ارتفاع فى درجات الحرارة حتى يوم الإثنين

AdvertisementS

أول تعليق من يورجن كلوب بعد الخسارة من مان سيتي برباعية

قبل إجراء المسحة.. اشتباه في إصابة شيكابالا بـ فيروس كورونا المستجد.. اقرأ التفاصيل

أخبار الأهلي.. النادي يبدأ التفاوض مع بديل سيرينو .. الإدارة ترحب بقرار عودة الدوري.. موقف الأحمر من ضم محمد إبراهيم

أخبار الرياضة.. مان سيتي يسحق ليفربول برباعية.. وعودة الدوري المصري 7 أغسطس.. وصفقة جديدة على أعتاب الأهلي

غير مرضي.. ضياء السيد يعلق على تجديد الأهلي لـ عقد فايلر

كيف تناولت الصحف الإنجليزية سقوط ليفربول برباعية أمام مان سيتي

فشل التعاقد مع نيمار وسوء النتائج.. ميسي يقترب من الرحيل عن برشلونة

قبل إجراء المسحة الطبية غدا.. محمد أبو جبل يوجه رسالة غامضة لـ متابعيه

خالد عبد العزيز يوجه الأهلي والزمالك لمخاطبة الـ CAF بخطة جديدة لمباريات أبطال أفريقيا

إنبي يحسم الجدل حول سعى الأهلي لضم أسامة جلال.. فيديو

سيد عبدالحفيظ يعلن موعد عودة حمدي فتحي ومحمد محمود.. فيديو

الدوري الإسباني: ريال مدريد يتعادل سلبيًأ أمام خيتافي في الشوط الأول.. وإصابة فاران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لأنجلينا جولي منذ أزمة وباء كورونا.. صور

برازيلية مصابة بـ كورونا تلقى مصرعها بعد لحظات من ولادة توأمين

لو بتعانى من ضعف الهضم.. 5 حيل طبيعية للتخلص منه نهائيًا