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رياضة

نرغب في ضم أفضل اللاعبين.. زيدان يعلن عن قرب رحيل ميسي عن برشلونة

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:16 ص
ميسي
ميسي
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ياسمين تيسير
علق زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني على فوز فريقه امام خيتافي بهدف نظيف ضمن مباريات الدوري الاسباني أمس حيث أكد ان الفوز لم يضف الكثير للفريق.

وأضاف في تصريحات عقب المباراة أن كان على دراية بصعوبة المباراة مشددا ان الصبر والتركيز كانا الفيصل في النهاية ليفوز الفريق.

وتابع أن الفوز اضاف 3 نقاط للفريق فقط مشددا ان الفريق سيستعد للمباراة القادمة يوم الاحد المقبل حيث يتبقي 5 مباريات على نهاية الدوري الاسباني.


وأكمل أن سيرجو راموس نجم وقائد الفريق للاعب مميز للغاية ومن الصعب ايجاد مثيل له.

اما عن امكانية رحيل ليونيل ميسي نجم برشلونه عن الفريق فأكد انه لا يعلم شيئا في هذا الشان ولكن فريقه بالطبع يرغب في التعاقد مع افضل اللاعبين في الدوري الإسباني. 


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