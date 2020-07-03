فشل التعاقد مع نيمار وسوء النتائج.. ميسي يقترب من الرحيل عن برشلونة

وأضاف أن ميسي يعاني من الازمات داخل النادي بالاضافة لـ نتاءج الفريق السيئة والتي تجمله الجماهير مسؤوليتها مشددا ان ميسي بدا في التفكير في خطواته المستقبله مع اصدقائه المقربين في النادي.

نجح ليونيل ميسي، قائد برشلونة في الوصول إلى الهدف رقم 700 في مسيرته، عبر ركلة جزاء حولها بنجاح في مرمى يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، في الدقيقة 50 من زمن المباراة المقامة على ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني.



