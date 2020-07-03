فشل التعاقد مع نيمار وسوء النتائج.. ميسي يقترب من الرحيل عن برشلونة

كشفت بعض التقارير الاسبانية عن امكانية رحيل ليونيل ميسي نجم فريق برشلونه عن الفريق خلال الفترة المقبلة في ظل توقف مفاوضات تجديد عقده و كثره أزماته مع مسؤولي النادي.
وأكد الصحفي الاسباني مانو كارينيو لـ اذاعة كادينا سير أن ميسي فضل تفعيل عقده الاخير الموقع في نوفمبير 2018 والذي يستمر حتى يونيو 2021 بعدما كان يمكنه الرحيل قبل 10 يونيو الماضي.
وأضاف أن ميسي يعاني من الازمات داخل النادي بالاضافة لـ نتاءج الفريق السيئة والتي تجمله الجماهير مسؤوليتها مشددا ان ميسي بدا في التفكير في خطواته المستقبله مع اصدقائه المقربين في النادي.
نجح ليونيل ميسي، قائد برشلونة في الوصول إلى الهدف رقم 700 في مسيرته، عبر ركلة جزاء حولها بنجاح في مرمى يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، في الدقيقة 50 من زمن المباراة المقامة على ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني.
وسقط نادي برشلونة في فخ التعادل الإيجابي بهدفين أمام ضيفه نادي أتليتكو مدريد، في قمة الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".
وأكمل أن ميسي غاضب بسبب فشل النادي في ضم نيمار مرى=ة اخرى من باريس سان جيرمان الفرنسي وعدم التعاقد مع اي صفقات جيده طوال الفترة الماضية.