ميسي يصل للهدف الـ 700 مع برشلونة في مسيرته الكروية

نجح ليونيل ميسي، قائد برشلونة في الوصول إلى الهدف رقم 700 في مسيرته، عبر ركلة جزاء حولها بنجاح في مرمى يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، في الدقيقة 50 من زمن المباراة المقامة على ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني.

وسقط نادي برشلونة في فخ التعادل الإيجابي بهدفين أمام ضيفه نادي أتليتكو مدريد، في قمة الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وكان "ميسي" سجّل هدفه الأول في مسيرته بشهر مايو 2005 مع برشلونة أمام فريق ألباسيتي بالدوري الإسباني.