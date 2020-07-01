AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميسي يصل للهدف الـ 700 مع برشلونة في مسيرته الكروية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 12:38 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني

نجح ليونيل ميسي، قائد برشلونة في الوصول إلى الهدف رقم 700 في مسيرته، عبر ركلة جزاء حولها بنجاح في مرمى يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، في الدقيقة 50 من زمن المباراة المقامة على ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني.

وسقط نادي برشلونة في فخ التعادل الإيجابي بهدفين أمام ضيفه نادي أتليتكو مدريد، في قمة الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وكان "ميسي" سجّل هدفه الأول في مسيرته بشهر مايو 2005 مع برشلونة أمام فريق ألباسيتي بالدوري الإسباني.

وبذلك التعادل، ارتفع رصيد البارسا للنقطة 70 في المركز الثاني خلف ريال مدريد، ورصيد أتليتكو مدريد للنقطة 59 في المركز الثالث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميسي يقود البارسا.. إعلان تشكيل برشلونة لمواجهة أتليتك بيلباو في الدوري الإسباني

قناة مجانية تذيع مباراة برشلونة وبيلباو في الدوري الإسباني.. تفاصيل

الدوري الإسباني.. برشلونة الجريح يسعى لإخماد انتفاضة أتلتيكو مدريد واستعادة الصدارة

تشكيل برشلونة ضد أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني.. ميسي يقود الهجوم

دييجو كوستا يقود تشكيل أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني

نيران صديقة.. برشلونة يتقدم على أتليتكو مدريد بعد 15 دقيقة في الدوري الإسباني..فيديو

ترشيحاتنا

اعتقال المعارض الإثيوبي جوار محمد في احتجاجات مقتل هونديسا

المستشار عبد المجيد محمود: قلت لمحمد مرسى الله أرادك رئيسا بعد أن كنت ترتكب الجرائم

كاش مايوه وفساتين قصيرة.. 5 صور من العطلة الصيفية لـ رانيا يوسف على مدار الأسبوع تستفز الجمهور

من داخل الجيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية.. شاهد

الصحة: تسجيل 1557 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

النائب العام السابق يكشف تفاصيل تهديده من الإخوان بالاعتداء الجسدي

AdvertisementS

قناة مجانية تذيع مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد المصيرية في الدوري الإسباني.. تفاصيل

بعد الإعلان عن استئناف البطولة في سبتمبر.. إجراءات الكاف لتجنب الإصابة بكورونا في دوري أبطال أفريقيا

أخبار الرياضة.. تطورات انتقال طاهر محمد طاهر للأهلي.. 7 قرارات مصيرية من الكاف.. كارتيرون يتحدث لصدى البلد

برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام أتلتيكو مدريد ويقترب من توديع حلم الدوري الإسباني ..فيديو

عماد النحاس يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع طاهر محمد

خالد الغندور: مدحت شلبي ينضم لقناة أون تايم سبورت 2

أخبار الزمالك| عرض النادي سبب عودة صالح جمعة للتدريب.. وكارتيرون يرحب بعودة أبطال أفريقيا

قلت الكلام ده.. ميدو يعلق على بيان اتحاد الكرة الأفريقي بشأن دوري أبطال أفريقيا

رضا عبد العال: عرض الزمالك سبب عودة صالح جمعة لتدريبات الأهلي.. تفاصيل

طالب بالتصويت على منح اللقب للأهلي.. رضا عبد العال يستشهد بقرارات الاتحاد الإفريقي لإلغاء دوري الموسم الحالي

رضا عبد العال: اطالب أندية الدوري بعمل استفتاء لإهداء الدوري للأهلي وإلغاء الموسم

الوداد المغربي: لقاء الأهلي ازداد صعوبة والسفر مبكرا للكاميرون للتعود على الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للتخلص من الحر.. في 10 دقائق طريقة تحضير مشروب الليمون باللبن

ماسك الحليب مع العسل للبشرة الحساسة

احم نفسك من كورونا.. 7 نصائح ضرورية عند ممارسة الرياضة في الجيم