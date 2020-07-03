داعية إسلامي: القرضاوي عدو الأزهر الشريف.. فيديو

قال الداعية الإسلامي سيد زايد، إن يوسف القرضاوي عدو الأزهر الشريف رغم إنه أزهريا.





وأضاف الداعية الإسلامي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن القرضاوي أصدر فتاوى بمقاطعة الانتخابات والتعديلات الدستورية.





وتابع: أن فتاوى الإخوان كانت غريبة لا تصدر إلا من مجانين، فحين نجد فتوى بأن المرأة التي تنزل البحر زانية، ولمس الموز حرام، نتأكد أنه كلام لا يخرج إلا عن مجانين.



