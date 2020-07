تزامنا مع كورونا.. فيضانات غير مسبوقة تقتلع المنازل في الصين

نشرت وسائل الإعلام الصينية اليوم الجمعة تفاصيل الكارثة التي تمر بها الصين فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة لفيضانات تقتلع المنازل في الصين، وذلك عقب تعرّض العديد من المناطق لأمطار غزيرة هي الأكثر شدة تشهدها البلاد منذ أعوام.

وقالت صحيفة "الشعب" الصينية، أن الفيضان الذي ضرب الصين مروع، موضحةً أن الفيديو يكشف جانبًا من الفيضانات على إحدى ضفاف نهر "يانجتسي"، الذي يعد واحدًا من أطول أنهار الصين.

ويظهر الفيديو المياه الجارفة وهي تقتلع أحد المنازل، الذي انشطر إلى جزئين بعدما جرفت المياه كل أساساته.

وتشهد الصين هطولًا للأمطار بمستويات عالية منذ 27 يونيو الجاري، وتسبب ذلك في غرق العديد من الشوارع.

The #YangtzeRiver reported its first flood warning on Thursday due to incessant rains in southern China, which has been hit by heavy rain and floods for weeks. pic.twitter.com/l4k0QoDQmo