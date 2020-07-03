1107 إصابة.. إسرائيل تفرض قيودا جديدة بعد تسجيل أعلى معدل يومي لحالات كورونا

كشفت وزارة الصحة الاسرائيلية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1107 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهذه أعلى الزيادات اليومية في منذ بدء انتشار الفيروس، في مارس الماضي.





وقالت الصحة الإسرائيلية أن عدد حالات كورونا النشطة ارتفع إلى 9618 مريضًا.





ووصفت حالات 70 من المصابين بالخطيرة (بارتفاع 5 إصابات)، ويخضع منهم 27 حالة على أجهزة التنفّس الصناعي.





وتوفي منذ منتصف ليلة الخميس الجمعة شخص واحد، ليرتفع عدد الوفيات الكلي إلى 325.





وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فرض قيود على التجمعات ومن بين هذه القيود، "تقليل التجمعات إلى 20 شخصا بأماكن الصلاة، و50 في تجمعات المناسبات وقاعات الولائم والمطاعم".





وتشهد إسرائيل موجة ثانية من كورونا، في ظل ارتفاع معدلات الإصابة التي سبق وانخفضت في الأسبوع الثالث من مايو الماضي، إلى متوسط 16 حالة يوميا.