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توك شو

ضبط 5 أشخاص من أنصار الخلافة في روسيا.. فيديو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:27 م
الأمن الروسي يعتقل
الأمن الروسي يعتقل أحد عناصر أنصار الخلافة
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها تمكن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، من اعتقال مجموعة من الإسلاميين المتطرفين في قراتشايفو.

وقال جهاز الأمن الفدرالي: "تم اعتقال خمسة أعضاء ناشطين في جماعة التكفير والهجرة الدينية، المحظورة في روسيا. قام المعتقلون بنشاطات إيديولوجية راديكالية على أراضي قراتشايفو - شركيسيا، ونفذوا محاولات لتجنيد أنصار جدد لجماعتهم".

وذكرت الاستخبارات الروسية، أن الجماعة دعت المؤمنين إلى رفض القوانين العلمانية ونبذ مؤسسات المجتمع المدني، والعمل لإقامة دولة إسلامية تيوقراطية - الخلافة في أراضي شمال القوقاز.

وأكدت المخابرات، أنها عثرت في أماكن إقامة المعتقلين، على مطبوعات دينية متطرفة، وأسلحة نارية وذخيرة".  
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