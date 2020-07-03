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أخبار العالم

روسيا: منظومة "إس-500" قادرة على ضرب الصواريخ في الفضاء

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:33 ص
صدى البلد
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أ ش أ
اعتبر قائد القوات الفضائية الجوية الروسية، الجنرال سيرغي سوروفكين، أن صواريخ "إس-500" قادرة على ضرب الصواريخ فرط الصوتية في الفضاء.

وقال سوروفكين، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، إن الخصائص المنصوص عليها في نظام الدفاع الجوي "إس-500"، تمكنه من اعتراض وإسقاط أهداف تفوق سرعتها الصوت، بالإضافة إلى قدرتها على معالجة الأهداف الديناميكية والقذائف المسيرة.. لا نظير لهذه الصواريخ في العالم".

وكان نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، أعلن في فبراير الماضي، أن المنظومة حين تكون جاهزة فإنها ستسلم للجيش الروسي لتدخل الخدمة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية العام الماضي، أن منظومات الدفاع الجوي الصاروخية "إس-500"، ستدخل الخدمة القتالية في الجيش الروسي اعتبارا من عام 2020.
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