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برلمان

النائب علي بدر يشارك في افتتاح تطوير مشروعات الدواجن ببنى سويف

الجمعة 03/يوليه/2020 - 01:46 م
النائب على بدر
النائب على بدر
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فريدة محمد
شارك النائب على بدر عضو مجلس النواب، فى افتتاح تطوير مشروعات الدواجن ضمن خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتوفير فرص عمل للشباب، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الذى أفتتح تطوير مشروع الدواجن المركزى شرق النيل بتكلفة إجمالية 15 مليون جنيه.

كما حضر الافتتاح الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ،، واعضاء مجلس النواب، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، المشرف العام على تطوير المشروع بتكليف من المحافظ.

هذا بالإضافة إلى كل من: الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ، والمهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن،والمهندس عمر حسن وكيل وزارة الزارعة ، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق ، والدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري،واللواء محمود ضياء الدين رئيس مركز و مدينة بني سويف ، وعلى يوسف نائب رئيس المدينة ، والدكتور مكرم عبيد الله مدير عام المشروعات المركزية بالمحافظة.

وعقب الافتتاح  تم تفقد اعمال التطوير التى تم تنفيذها بالمشروع ، والتى شملت إضافة عنبريين جديدين"أوتوماتيك" لدعم المشروع ، أحدهما عنبر للتربية سعة 45 ألف طائر، والذى سيزيد الطاقة الإنتاجية للمحطة من 180 ألف طائر سنويا إلى 225 ألف طائر ،والعنبر الثانى لإنتاج البيض والذى سيرفع الطاقة الإنتاجية للمشروعات فى مجال إنتاج البيض من 30 مليون بيضة إلى 40 مليون بيضة،ضمن الخطة الطموحة للمحافظة والتى تستهدف مستقبلا،الوصول للاكتفاء الذاتي لتغطية 50 % من الاستهلاك المحلى بدلا من 12 % فى الوقت الحالي، غير أنه من خلال الدراسة الفنية يمكن الوصول إلى 68% لو استمر الإنتاج على المستهدف وإضافة التطوير المخطط له.

كما تم تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والجانبية داخل المحطة ورصفها مما ساهم بشكل كبير فى تسيير الحركة والتنقل داخل مكونات وعنابر المشروع،بجانب توفير قطع غيار وعلف للمخزون الإستراتيجى فى حالة الطوارئ بجانب إنشاء ميزان بسكول داخل المصنع،وماكينتين تفريخ وفقس بمعمل التفريغ بمحطة الرومى، حيث أن المشروع يتكون من 5 مشروعات أهمها مشروع السادات لإنتاج بيض المائدة، ويتكون من مشروعين "ألمانى ومجري"،بجانب مشروع الرومى "تسمين وبياض"، ومصنع علف لإنتاج أعلاف خالية من المكونات الحيوانية.
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