حفاظا على سلامة المصلين بـ المسجد النبوي.. توفير خدمة باركود المصحف بالأجهزة الذكية

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واعتمدت وكالة المسجد النبوي مجموعة من الإجراءات للتوسعة على المُصلين الذين يزداد تدفقهم في اليوم المبارك، ومن التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المصلين والزائرين من فيروس كورونا والوقاية منه : تخصيص أبواب محددة لدخول المصلين، ووضع كاميرات الكشف الحراري على الأبواب المخصصة للدخول إضافة إلى رفع سجاد التوسعات والساحات كاملًا على أن تكون الصلاة على الرخام وغسل وتعقيم الأرضيات والساحات بعد كل صلاة مع فتح القباب والمظلات بشكل دوري لتجديد التهوية ، ووضع خطوط أرضية لتحقيق تباعد الصفوف وأخرى لتحقيق التباعد بين المصلين.



