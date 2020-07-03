حفاظا على سلامة المصلين بـ المسجد النبوي.. توفير خدمة باركود المصحف بالأجهزة الذكية

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف، عن توفير خدمة قراءة باركود مصحف المدينة المنورة من خلال الأجهزة الذكية، في إطار حفاظها على سلامة المُصلين.
وأعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” ، اليوم الجمعة، عن إتاحة خدمة قراءة باركود المصحف الشريف من خلال الأجهزة الذكية، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تهدف إلى الحفاظ على سلامة المُصلين.
كانت وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف، قامت بتسهيل وصول عبوات ماء زمزم للمُصلين، اليوم، أثناء صلاة الجمعة الخامسة في المسجد النبوي حيث بلغ عدد العبوات الموزعة أكثر من ٢٠ ألف عبوة.
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جاء ذلك ضمن مجموعة من الإجراءت الاحترازية والوقائية، التي اتخذتها وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف، لحماية المصلين والزائرين من فيروس كورونا والوقاية منه، والذين زاد تدفقهم في الجمعة الخامسة من فتح المسجد أبوابه لهم، بعد إغلاق استمر لنحو شهرين ونصف.
وظهر في فيديو بثته وكالة شؤؤن المسجد النبوي الشريف، ضمن الإجراءات الاحترازية ، توزيع عبوات ماء زمزم على المصلين ومرور عمال بين صفوف المصلين لتكثيف تعقيم المصليات بمواد معقمة آمنة وصديقة للبيئة داخل أروقة المسجد النبوي.
وكثفت وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف ، برامج تعقيم المُصليات داخل أروقة المسجد النبوي الشريف، من خلال معدات حديثة مزودة بمواد تعقيم آمنة وصديقة للبيئة وليس لها تأثير على المصلين.
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جدير بالذكر أن أعداد المصلين اليوم، بلغت في صلاة الجمعة الخامسة في المسجد النبوي ما يقرب من 1/4 مليون مصلي؛ حيث تم فتح المسجد تدريجيا، ومع تصاعد الأعداد اتخذت السلطات السعودية مجموعة من الإجراءات للتوسعة على المصلين بفتح سطح الحرم النبوي الشريف، لأداء الصلاة بعد توقفها لنحو شهرين ونصف.
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واعتمدت وكالة المسجد النبوي مجموعة من الإجراءات للتوسعة على المُصلين الذين يزداد تدفقهم في اليوم المبارك، ومن التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المصلين والزائرين من فيروس كورونا والوقاية منه : تخصيص أبواب محددة لدخول المصلين، ووضع كاميرات الكشف الحراري على الأبواب المخصصة للدخول إضافة إلى رفع سجاد التوسعات والساحات كاملًا على أن تكون الصلاة على الرخام وغسل وتعقيم الأرضيات والساحات بعد كل صلاة مع فتح القباب والمظلات بشكل دوري لتجديد التهوية ، ووضع خطوط أرضية لتحقيق تباعد الصفوف وأخرى لتحقيق التباعد بين المصلين.
وألقى الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي، اليوم خطبة الجمعة على ما يقرب من 1/4 مليون مصليًا ، أدوا صلاة الجمعة الخامسة خلفه، والذي قال خلالها، إن غنى العبد وسعادته في اضطراره إلى ربه ويقينه بذلك ، مؤكدًا أن خذلان العبد وخسارته وهلاكه في ظنه أنه غني عن ربه ، وغروره بنفسه وبما آتاه الله .