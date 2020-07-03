شاهد.. إجراءات احترازية جديدة بماء زمزم في المسجد النبوي

قامت وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف ، بمجموعة من الإجراءت الاحترازية والوقائية لحماية المصلين والزائرين من فيروس كورونا والوقاية منه، والذي زاد تدفقهم في الجمعة الخامسة من فتح المسجد أبوابه لهم، بعد إغلاق استمر لنحو شهرين ونصف.
اقرأ أيضًا..
وظهرت في فيديو بثته وكالة شؤؤن المسجد النبوي الشريف، ضمن الإجراءات الاحترازية ، توزيع عبوات ماء زمزم على المصلين ومرور العمال بين صفوف المصلين لتكثيف تعقيم المصليات بمواد معقمة آمنة وصديقة للبيئة، حيث سهلت وكالة شؤون المسجد النبوي وصول عبوات ماء زمزم للمصلين أثناء صلاة الجمعة في المسجد النبوي حيث بلغ عدد العبوات الموزعة أكثر من ٢٠ ألف عبوة.
وكثفت كالة شؤون المسجد النبوي الشريف ، برامج تعقيم المُصليات داخل أروقة المسجد النبوي الشريف، من خلال معدات حديثة مزودة بمواد تعقيم آمنة وصديقة للبيئة وليس لها تأثير على المصلين.