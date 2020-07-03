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ديني

شاهد.. إجراءات احترازية جديدة بماء زمزم في المسجد النبوي

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:04 م
إجراءات احترازية
إجراءات احترازية جديدة بماء زمزم في المسجد النبوي
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أمل فوزي
قامت وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف ، بمجموعة من الإجراءت الاحترازية والوقائية لحماية المصلين والزائرين من فيروس كورونا والوقاية منه، والذي زاد تدفقهم في الجمعة الخامسة من فتح المسجد أبوابه لهم، بعد إغلاق استمر لنحو شهرين ونصف.

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وظهرت في فيديو بثته وكالة شؤؤن المسجد النبوي الشريف، ضمن الإجراءات الاحترازية ، توزيع عبوات ماء زمزم على المصلين ومرور العمال بين صفوف المصلين لتكثيف تعقيم المصليات بمواد معقمة آمنة وصديقة للبيئة، حيث سهلت وكالة شؤون المسجد النبوي وصول عبوات ماء ‫زمزم‬ للمصلين أثناء صلاة ‫الجمعة‬ في ‫المسجد النبوي‬ حيث بلغ عدد العبوات الموزعة أكثر من ٢٠ ألف عبوة.

وكثفت كالة شؤون المسجد النبوي الشريف ، برامج تعقيم المُصليات داخل أروقة المسجد النبوي الشريف، من خلال معدات حديثة مزودة بمواد تعقيم آمنة وصديقة للبيئة وليس لها تأثير على المصلين.

وبثت وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف، مقطع فيديو يظهر عمليات تعقيم المصليات داخل أروقة المسجد النبوي، باستخدام معدات حديثة مزودة بمواد تعقيم آمنة وصديقة للبيئة وليس لها تأثير على المصلين.

جدير بالذكر أنه قد بلغت أعداد المصلين اليوم، في صلاة الجمعة الخامسة في المسجد النبوي ما يقرب من 1/4 مليون مصلي؛ حيث تم فتح المسجد تدريجيا، ومع تصاعد الأعداد اتخذت السلطات السعودية مجموعة من الإجراءات للتوسعة على المصلين بفتح سطح الحرم النبوي الشريف، لأداء الصلاة بعد توقفها لنحو شهرين ونصف.

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واعتمدت وكالة المسجد النبوي مجموعة من الإجراءات للتوسعة على المُصلين الذين يزداد تدفقهم في اليوم المبارك، ومن التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المصلين والزائرين من فيروس كورونا والوقاية منه : تخصيص أبواب محددة لدخول المصلين، ووضع كاميرات الكشف الحراري على الأبواب المخصصة للدخول إضافة إلى رفع سجاد التوسعات والساحات كاملًا على أن تكون الصلاة على الرخام وغسل وتعقيم الأرضيات والساحات بعد كل صلاة مع فتح القباب والمظلات بشكل دوري لتجديد التهوية ، ووضع خطوط أرضية لتحقيق تباعد الصفوف وأخرى لتحقيق التباعد بين المصلين.

 وألقى الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي، اليوم خطبة الجمعة على ما يقرب من 1/4 مليون مصليًا ، أدوا صلاة الجمعة الخامسة خلفه، والذي قال خلالها، إن غنى العبد وسعادته في اضطراره إلى ربه ويقينه بذلك ، مؤكدًا أن خذلان العبد وخسارته وهلاكه في ظنه أنه غني عن ربه ، وغروره بنفسه وبما آتاه الله .

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