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أخبار العالم

الوكالة الدولية: لا يوجد مواد نووية في موقع حريق مفاعل نطنز الإيراني

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:21 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إنه لا توجد مواد نووية في المبنى الذي تعرض لحريق بمفاعل نطنز في إيران.

وكانت إيران قد أبلغت الوكالة بوقوع حريق في منشأة نطنز النووية، وأشار المسؤولون الإيرانيون إلى أن حريق مفاعل نطنز لم يسفر لأي خسائر بشرية أو تسرب إشعاعي.

وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن حادث منشأة نطنز النووية لا يوقف الضمانات الدولية أو زيارات مفتشيها للمنشأة.

وكان مسؤولون إيرانيون ألمحوا إلى احتمالية أن تكون إسرائيل متورطة في الحريق الذي نشب في منشأة نطنز النووية، من خلال هجوم سيبراني أو غيره استهدف المنشأة.

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