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أصل الحكاية

ملطف الجو.. تعرف على قصة أول سيارة مكيفة فى التاريخ.. صور

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:20 م
ملطف الجو.. تعرف
ملطف الجو".. تعرف على قصة أول سيارة مكيفة فى التاريخ.. صور
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كريم عاطف
لا ترهق الآن العقل فكرة وجود تكييف داخل السيارة ، حيث أصبحت معظم السيارات الان بها تكييف ، وحتى التى لا يوجد بها فمن السهل تركيبه وبكل سهولة دون اى جهد وفى مدة زمنية قليلة .

ولكن كيف كان الحال فى اوائل القرن الماضى ، هل كان يستطيع احد تزويد هذه التقنية الفريدة وقتها ، نعم بالفعل استطاع عدد قليل من الشركات توفير الهواء البارد داخل مقصورة السيارة، في الثلاثينيات عن طريق إضافة مبردات ضخمة لتلطيف الهواء.


وكان الأمر وقتها لتركيب هذا المبرد يحتاج الى جهد كبير ، حيث كان لابد من تقديم طلب خاص من العميل، وعمل تعديلات ضخمة في السيارة من حيث توفير المساحة والطاقة الكهربائية اللازمين لها.

حتى جاءت يوم 4 نوفمبر من عام 1939، وتم الكشف عن السيارات باكارد الفارهة التابعة لشركة موتور كار ، فى احتفالية اثناء اقامة معرض السيارات الأربعين بمدينة شيكاغو الأميركية .

لتصبح باكارد الفارهة أول سيارة يأتي بها وحدة تكييف هواء فى التاريخ من ضمن مكوناتها الأساسية ويعمل بنظامي التدفئة والتبريد، وكان من صنع "Bishop and Babcock B&B"، وسمّي وقتها "ملطف الجو" .

وشكل اول تكيف داخل السيارة يختلف كثيرا عن المتواجد هذه الايام فى سياراتنا ، فكان يشغل أكثر من نصف حقيبة السيارة خلف المقعد الخلفي، وكان الهواء البارد يصل إلى مقصورة الركاب من خلال القنوات التي ركبت بين المقاعد والنوافذ الخلفية.

وحتى تقوم بتشغيل ملطف الجو ، كان يفتح السائق الكبوت بمقدمة السيارة، ويوصل "السير" المتصل بضاغط تكييف الهواء، والعكس عند إيقاف تشغيله ، لذلك كان يضطر السائق إلى إيقاف السيارة وإيقاف المحرك، ثم فتح الكبوت مرة اخرى وفصل "السير" المتصل بضاغط تكييف الهواء.

ولكن كانت هناك مخاوف وتحذيرات كثيرة من استخدامه وقتها ، فمثلا نشرت صحيفة النيويورك تايمز خبرا يؤكد أنّ استخدام مكيف الهواء داخل السيارات المغلقة، قد يؤدي إلى الوفاة، وفقًا لنظرية كانت تقول إنّ الهواء سيُصبح سمًا قاتلًا في تلك الحالة.

اما عن سعر تركيب "ملطف الجو " حتى يكون اساسيا فى سيارتك كان لابد من دفع 274 دولارا، وفى هذا الوقت من الزمان كان هذا المبلغ مرتفع للغاية لذلك كان القليلون هم من يحصلون على هذا التكييف الأولى .
ملطف الجو.. تعرف على قصة أول سيارة مكيفة فى التاريخ.. صور
ملطف الجو.. تعرف على قصة أول سيارة مكيفة فى التاريخ.. صور
ملطف الجو.. تعرف على قصة أول سيارة مكيفة فى التاريخ.. صور
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