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حوادث

غرزت الزجاجة فى صدره.. حبس ربة منزل قتلت زوجها بالبساتين

السبت 04/يوليه/2020 - 01:01 ص
حبس قاتلة زوجها
حبس قاتلة زوجها
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اسلام مقلد
قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس ربة منزل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل زوجها بعد ان طعنته بزجاجة فى صدره ليقى مصرعه في الحال بسبب خلافات زوجية بينهما.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليهن وتكليف مصلحة الطب الشرعي باعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة.


كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء اتحريات اللازمة حول الواقعة للتوصل الى اسباب الحقيقية.


وأدلت الزوجة المتهمة بقتل زوجها المقاول باعترافات مثيرة خلال جلسة التحقيق معها ، حيث قررت فى أقوالها إن زوجها كان دائم التعدى عليها بالضرب ، فعقدت العزم على قتله.

وأضافت المتهمة أنها قامت ليلة ارتكاب الجريمة بغرز زجاجة فى صدره ليلقى مصرعه بعد ان صفعها على وجهها ، حيث قامت المتهمة بتمثيل جريمتها فى حضور ممثل النيابة العامة ووسط حراسة أمنية مشددة .

تبلغ لقسم شرطة البساتين من الأهالى بوجود شخص متوفى بعقار فى شارع شوقى عبد المنعم تقسيم اللاسلكى دائرة القسم .

بالانتقال والفحص تم العثور على جثة صاحب شركة مقاولات ومقيم محل البلاغ .

وبفحص الجثة تبين أن بها اصابات عبارة عن جرح طعنى نافذ بالصدر ، وتم نقله الى مشرحة النيابة بزينهم .

بسؤال زوجة المتوفى ربة منزل ٣٥ سنة مقيمه بذات العنوان قررت فى اقوالها سابقة اتفاقهما على إنهاء علاقتهما الزوجية بينهما بالطلاق .

واشارت الزوجة الى انها ليلة الحادث وقعت مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة  قام على اثرها المتوفى بضربها وصفعها على وجهها ، مما اثار غضبها ، فلم تتمالك اعصابها وكسرت زجاجة وغرزتها فى صدره داخل غرفه النوم ليلقى مصرعه فى الحال.

وبسؤال شهود العيان ايدت خادمتها الاثيوبية الجنسية ٣٠ سنة ومقيمة بذات العنوان، ايضا صديقهما ضابط متقاعد اقوال الزوجة بسبب خلافاتهما المستمرة.

 تم تحرير محضر وقررت النيابة العامة حبس المتهمة ٤ أيام على ذمة التحقيق.
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