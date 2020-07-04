غرزت الزجاجة فى صدره.. حبس ربة منزل قتلت زوجها بالبساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس ربة منزل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل زوجها بعد ان طعنته بزجاجة فى صدره ليقى مصرعه في الحال بسبب خلافات زوجية بينهما.





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وأمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليهن وتكليف مصلحة الطب الشرعي باعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة.









كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء اتحريات اللازمة حول الواقعة للتوصل الى اسباب الحقيقية.





و

أدلت

الزوجة المتهمة بقتل زوجها

المقاول

مثيرة خلال جلسة التحقيق معها ، حيث قررت فى أقوالها إن زوجها كان دائم التعدى عليها بالضرب ، فعقدت العزم على قتله.