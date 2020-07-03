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ديني

وزير الأوقاف يقرر إنهاء خدمة المدير الإداري لمسجد الحسين

الجمعة 03/يوليه/2020 - 10:21 م
مسجد الحسين
مسجد الحسين
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عبد الرحمن محمد
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، إنهاء خدمة المدير الإدارى بمسجد الإمام الحسين ومجازاة 2 من أئمة المسجد بخصم شهر من بدل صعود المنبر ومجازاة عاملين من عمال المسجد ومقيم الشعائر به بخصم ثلاثة أيام من راتبهم، وذلك بناء على التحقيق الذي أجرته مديرية أوقاف القاهرة اليوم والمذكرة التي رفعتها بهذا الخصوص.

وكلف الوزير، مديرية أوقاف القاهرة بتعقيم المسجد وعمل حرم آمن يحول دون الوصول إلى الضريح أثناء فتح المسجد للصلاة ورفع تقرير فور إنهاء التكليفات . 

كما شكلت الأوقاف لجنة برئاسة الشيخ صبري يس رئيس قطاع المديريات وعضوية كل من : المهندس مجدي أبو عيد رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية  ، والدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم والشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام التفتيش ، والسادة مديري المديريات كل في مديريته ، بتطبيق موضوع الحرم الآمن للضريح في جميع المساجد التي بها أضرحة ، وبما  يحول دون قيام بعض المريدين من التمسح بالأيدي حفاظا على سلامة الجميع ، وعلى أن يتم الانتهاء من ذلك في جميع المساجد التي بها أضرحة قبل نهاية هذا الأسبوع.
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