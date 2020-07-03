جبروت أم.. تلقي بطفلها بـ ترعة بالاقصر والأهالي ينقذونه

أقدمت أم علي إلقاء بطفلها بمياه احدى الترع بغرب محافظة الاقصر ، اليوم الجمعة، وذلك للتخلص منه عقب ولادته مباشرة.









تلقى اللواء ايمن راضي مدير امن الاقصر اخطارا من مركز شرطة القرنة غرب المحافظة يفيد بابلاغ الاهالى بقرية البعيرات عن سيدة قامت بالقاء طفلها فى احدى الترع بالقرية.









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وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى موقع الحادث وتبين بان السيدة هى واحد اقاربها عقب وضعها المولود مباشرة قاما بالقاء الطفل الرضيع بالترعة وعند رؤية الاهالى لهما قاموا بالقبض عليهما وانقاذ الطفل من الغرق.









تحرر محضر وجار اخطار النيابة لتولى التحقيقات مع المتهمة.









ومن جانب اخر تم وضع الطفل داخل حضانة مستشفي القرنة المركزى لتلقى العلاج والاطمئنان على صحته.







