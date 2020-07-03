3 يوليو 2013.. حكاية 8 خطوات شكلت خارطة مصر ما بعد الإخوان

في مثل هذا اليوم منذ 7 سنوات، شهدت مصر حدثا فارقا في تاريخها وتاريخ الجماعة الإرهابية بإعلان الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها بيان الحسم والخلاص بعزل محمد مرسي وإنهاء حكم المرشد للأبد، تأييدا لمطالب المصريين في ثورة 30 يونيو برحيل مرسي وجماعته.





سبق البيان حالة من الترقب والانتظار بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي منحها الفريق أول عبدالفتاح السيسي يومها، للمعزول محمد مرسي في 30 يونيو لتنفيذ مطالب المصريين، حيث توجهت جميع الأنظار في الميادين والمنازل صوب الشاشات في لهفة تنتظر بيان وزير الدفاع، المنقذ الذي حقق حلمهم أخيرا في التاسعة من مساء 3 يوليو بإعلان بيان القوات المسلحة للمصريين.





تبنى بيان الخلاص، خارطة طريق مصر ما بعد الإخوان، والتي تضمنت 8 خطوات:



1. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.





2. يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، تمهيدا لتوليه إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وانتخاب رئيس جديد.





3. منح رئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.





4. تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية وتشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا.





5. مناشدة المحكمة الدستورية العليا سرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.





6. وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية وإعلاء المصلحة العليا للوطن.





7. اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكا فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.





8. تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.





تعالت هتافات وصيحات المصريين بعد بيان وزير الدفاع يومها، وأخيرا تنفسوا الصعداء بعد عام من محاولات المساس بالهوية المصرية وتقييد الحريات والتنكيل بالمعارضين وغيرها من التجاوزات والانتهاكات التي مارسها نظام جماعة الإخوان الارهابية خلال حكمهم لمصر، حتى جاء يوم الخلاص في 3 يوليو بقيادة رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي.