AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

3 يوليو 2013.. حكاية 8 خطوات شكلت خارطة مصر ما بعد الإخوان

الجمعة 03/يوليه/2020 - 11:59 م
بيان 3 يوليو 2013
بيان 3 يوليو 2013
Advertisements
أماني إبراهيم

في مثل هذا اليوم منذ 7 سنوات، شهدت مصر حدثا فارقا في تاريخها وتاريخ الجماعة الإرهابية بإعلان الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع وقتها بيان الحسم والخلاص بعزل محمد مرسي وإنهاء حكم المرشد للأبد، تأييدا لمطالب المصريين في ثورة 30 يونيو برحيل مرسي وجماعته.


سبق البيان حالة من الترقب والانتظار بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي منحها الفريق أول عبدالفتاح السيسي يومها، للمعزول محمد مرسي في 30 يونيو لتنفيذ مطالب المصريين، حيث توجهت جميع الأنظار في الميادين والمنازل صوب الشاشات في لهفة تنتظر بيان وزير الدفاع، المنقذ الذي حقق حلمهم أخيرا في التاسعة من مساء 3 يوليو بإعلان بيان القوات المسلحة للمصريين.


تبنى بيان الخلاص، خارطة طريق مصر ما بعد الإخوان، والتي تضمنت 8 خطوات: 


1. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. 


2. يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، تمهيدا لتوليه إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وانتخاب رئيس جديد.


3. منح رئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.


4. تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية وتشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا.


5. مناشدة المحكمة الدستورية العليا سرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.


6. وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية وإعلاء المصلحة العليا للوطن.


7. اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكا فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.


8. تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.


تعالت هتافات وصيحات المصريين بعد بيان وزير الدفاع يومها، وأخيرا تنفسوا الصعداء بعد عام من محاولات المساس بالهوية المصرية وتقييد الحريات والتنكيل بالمعارضين وغيرها من التجاوزات والانتهاكات التي مارسها نظام جماعة الإخوان الارهابية خلال حكمهم لمصر، حتى جاء يوم الخلاص في 3 يوليو بقيادة رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم الجماعة الإرهابية لمصر .. إقصاء لطوائف المجتمع والسعي نحو الأخونة .. تغيير الهوية وافتعال الأزمات .. تقزيم دور الدولة وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي .. وخلق بؤرة إرهابية في سيناء

عنف الجماعة الإرهابية من أخونة مؤسسات الدولة إلى الخلاص في 30 يونيو.. أفرجوا عن الإرهابيين من السجون وهربوهم إلى سيناء

4 أيام لا تنسى.. ماذا حدث في 30 يونيو حتى 3 يوليو؟

حركة تمرد.. المسمار الذي دق نعش الجماعة الإرهابية وفجر شرارة ثورة يونيو

دعاء علي تكتب: 30 يونيو وعي شعب

من تمرد إلى ثورة 30 يونيو.. 6 أحداث كانوا سببا في بيان عزل مرسي 3 يوليو

ترشيحاتنا

أهالي بنها يشيعون جثمان الفنان محمود جمعة إلى مثواه الأخير .. صور

أنا مش كافر بس الجوع كافر.. الانتحار فقرا يهز أركان بلاد الأرز

تهديد أمن مصر.. الشهاوي: أردوغان وتميم يجهزان لإنشاء تنظيم إرهابي جديد في سرت والجفرة

الاعتداء الجنسي غير مقبول على الإطلاق.. عمر علاء مبارك يدين التحرش

اخبار الزمالك| الفريق يجري فحص كورونا.. إزالة اسمي حسن شحاتة واشرف قاسم من المنشآت.. ومرتضى منصور يدعو لفتح صفحة جديدة مع الالتراس

في عيد ميلادها الـ 26 .. 15 إطلالة تبرز أنوثة سارة التونسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصف مدينة الإسكندرية وأبوابها القديمة في عيون الرحالة ابن بطوطة منذ مئات السنين

بدون مكياج .. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار بالأبيض أمام البحر

في عيد ميلادها الـ 26 .. 15 إطلالة تبرز أنوثة سارة التونسي