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سيارات

استمرار ميشلان بتزويد الإطارات للفورمولا اي عامين مقبلين

السبت 04/يوليه/2020 - 01:31 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

اعلنت شركة ميشلان لصناعة اطارات السيارات العالمية مواصلة تزويد سيارات فورمولا إي بالإطارات حصريًا حتى نهاية موسم 2021/2022.

ستتولى شركة جديدة مهمة تزويد الإطارات بعد انقضاء الفترة المذكورة، تماشيًا مع قرار الاتحاد الدولي للسيارات، بتغير العلامة التجارية بعد انتهاء هذا الموسم .

ومنذ عام 2014 و على مدار المواسم الست الأولى، كانت سباقات فورمولا إي بالنسبة لشركة ميشلان بمثابة مختبر كبير للابتكارات، حيث طورت الشركة ثلاثة أجيال من إطارات MICHELIN Pilot Sport لمراعات قواعد السباق .

وفي موسم 2016/2017 تم إطلاق إطارات MICHELIN Pilot Sport EV2 المحسّنة، حيث أسهمت هذه الإطارات الحديثة في توفير الطاقة بشكل كبير. ويوفر الجيل الثالث، وهو الجيل الحالي من إطارات MICHELIN Pilot Sport المخصصة لسيارات فورمولا إي أكثر من 9 كيلو غرام من المواد الخام المستخدمة في تصنيع مجموعة إطارات السيارة مقارنةً مع النموذج الأصلي .

وزودت ميشلان جميع الفرق بهذه الإطارات خفيفة الوزن على مدار الموسمين الماضيين. وتم تحقيق ذلك إلى جانب الحفاظ على قوة التماسك ومدة صلاحية الإطار وتوفير الطاقة، حيث تحرص ميشلان على توفير العديد من التطورات التقنية لإنتاج الإطارات المخصصة للطرق العادية.

وقد أثبتت إطارات MICHELIN Pilot Sport EV التي تشتهر بعمرها الطويل واستخداماتها المتعددة، كفاءتها الكبيرة ليس من ناحية جودة الأداء فحسب، بل من ناحية تقليل عدد الإطارات اللازمة للأداء السلس أثناء السباقات كذلك.

واستفادة استخدام إطارات قياس 18 بوصة لأول مرة في السباقات، وهي مماثلة للإطارات المخصصة للسيارات العادية، في الابتكارات التقنية من أجل تصنيع إطارات ميشلان المخصصة للطرق العادية. 

وتم لاحقًا الاستفادة من هذه الابتكارات في مجالات أخرى مثل سيارات فورمولا 1.

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