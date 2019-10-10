ميشلان تعتزم إغلاق مصنعها في غرب فرنسا بحلول 2020

أعلنت الشركة الفرنسية المصنعة للإطارات المطاطية "ميشلان"، عزمها إغلاق مصنعها في مدينة "لاروش سوريون" الواقعة غرب فرنسا وذلك بحلول عام 2020.



وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس أن شركة "ميشلان" والتي يعمل فيها 619 موظفا، مهددة منذ عدة أسابيع بسبب صعوبات السوق والمنافسة المتفاقمة.



وتعد "ميشلان" الثانية عالميا في قطاع صناعة الإطارات المطاطية، وتشتهر بشعارها المتمثل في الرجل ذي القوام المطاطي "بيبندوم".