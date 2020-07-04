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حوادث

أخبار الحوادث.. 5 فيديوهات جديدة خادشة للحياء.. تفاصيل إحالة سما المصري للمحاكمة.. وأم تلقي بطفلها بـ ترعة في الأقصر

السبت 04/يوليه/2020 - 12:11 ص
سما المصري
سما المصري
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محمد العيسوى
نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها الآتي:

جبروت أم.. تلقي بطفلها بـ ترعة بالاقصر والأهالي ينقذونه
أقدمت أم علي إلقاء بطفلها بمياه احدى الترع بغرب محافظة الاقصر ، اليوم الجمعة، وذلك للتخلص منه عقب ولادته مباشرة.
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النيابة الادارية تعلن عن مسابقة لتعيين خريجي حقوق 2017.. وتحدد المواعيد وأماكن التقديم
أعلنت النيابة الادارية عن  مسابقة للتعيين في وظيفةمعاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق من الجامعات المصرية وكلية الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2017.
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النائب العام يأمربحبس متهمين تنمرا على طفل سوداني .. التحقيقات: سعيا وراء الربح من نسب المشاهدة على التيك توك
أمرت النيابة العامة بحبس متهميْنِ اثنينِ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسَبِّ طفل سودانيِّ الجنسية على نحوٍ يخدش شرفه واعتباره، وكان من شأن ذلك إحداث تمييز بين الأفراد بسبب الأصل ترتب عليه تكدير السلم العام، واعتداؤهما بذلك على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حرمة الحياة الخاصة، ونشرهما عبر الشبكة المعلوماتية ما ينتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، مستخدميْنِ في ذلك حسابًا خاصًّا بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وسرقتهما متعلقات شخصية للطفل المجني عليه، وتعديهما عليه بالضرب، وتعريضهما إياه -لكونه طفلًا- للخطر.
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5 فيديوهات جديدة خادشة للحياء.. تفاصيل إحالة سما المصرى للمحاكمة فى قضية جديدة
أحالت النيابة العامة الفنانة سما المصري للمحاكمة الجنائية في قضية جديدة حملت القضية رقم 979 لسنة 2020 الأزبكية، و اتهامها  بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، والتى حوت أحرازها 5 فيديوهات جديدة خادشة للحياء.
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جروح وسحجات.. إصابة 5 فى انقلاب سيارة بصحراوى وادى النطرون
أصيب 5 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بدائرة مركز وادى النطرون وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.
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طعنة بزجاجة.. قانوني يكشف عقوبة قاتلة زوجها فى البساتين
ألقت مباحث القاهرة القبض على سيدة لاتهامها بقتل زوجها فى العام الأول من زواجها منه بسبب خلافات بينهما .
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مصرع ربة منزل صدمها موتوسيكل في البحيرة
لقيت ربة منزل مصرعها حيث صدمها موتوسيكل أثناء سيرها بطريق دسوق دمنهور بدائرة مركز الرحمانية وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى.
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القبض على دينا مراجيح بتهمة نشر فيديوهات مخلة ومنافية للآداب عبر التيك توك
فى ظل تصدى وزارة الداخلية للفيديوهات التى تخدش الحياء عبر منصات التواصل الاجتماعى، تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على فتاة جديدة تنشر فيديوهات مخلة عبر التيك توك.
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