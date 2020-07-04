انتهاء التقديم لمسابقة قيادات المحليات نهاية يوليو الجاري

مدت وزارة التنمية المحلية ، تلقي طلبات الراغبين في شغل ٥٤ وظيفة من وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات لمدة شهر ، وذلك طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وبعد ان انتهت المدة الأولى في 30 يونيو الماضى.





وقال اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة تلقت حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ حوالي ١٥١٥ طلبًا من الراغبين فى التقدم للمسابقة وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت ( www.mld.gov.eg )،وستنتهي فترة التقديم في 30 يوليو المقبل.

وشدد الوزير على أنه لن يقبل اي طلبات الا من خلال الموقع الرسمي المعلن، ولا يلتفت التقديم عن طريق البريد الالكتروني او يدويا.





وأكد شعراوى ، حرص الوزارة على توسيع قاعدة الاختيار للقيادات المحلية الجديدة واعطاء فرصة لأكبر عدد من الراغبين للتقدم ، بهدف اختيار افضل العناصر وضخ دماء جديدة قادرة علي العطاء والعمل بتفاني واخلاص خلال المرحلة القادمة لخدمة المواطنين والحصول علي رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات .



