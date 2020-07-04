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أخبار البلد

انتهاء التقديم لمسابقة قيادات المحليات نهاية يوليو الجاري

السبت 04/يوليه/2020 - 01:27 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
مدت وزارة التنمية المحلية ، تلقي طلبات الراغبين في شغل ٥٤ وظيفة من وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات لمدة شهر ، وذلك طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وبعد ان انتهت المدة الأولى في 30 يونيو الماضى.

وقال اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة تلقت حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠  حوالي ١٥١٥  طلبًا من الراغبين  فى التقدم للمسابقة وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت ( www.mld.gov.eg )،وستنتهي فترة التقديم في 30 يوليو المقبل.
 
وشدد الوزير على أنه لن يقبل اي طلبات الا من خلال الموقع الرسمي المعلن، ولا يلتفت التقديم عن طريق البريد الالكتروني او يدويا.

وأكد شعراوى ، حرص الوزارة على توسيع قاعدة الاختيار للقيادات المحلية الجديدة واعطاء فرصة لأكبر عدد من الراغبين للتقدم ، بهدف اختيار افضل العناصر وضخ دماء جديدة قادرة علي العطاء والعمل بتفاني واخلاص خلال المرحلة القادمة لخدمة المواطنين والحصول علي رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات  .

وأضاف وزير التنمية المحلية  ، أن عملية التقديم للمسابقة تقتصر علي تقديم الأوراق إلكترونيًا علي الموقع الرسمي للوزارة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد .
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