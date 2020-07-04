طلائع النور يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو بفوتوسيشن الجيش المصري.. صور

احتفل فريق طلائع النور المسرحية بالذكري السابعة لثورة 30 يونيو بطريقة حديثة بعد تجمع أعضاء الفرقة في الحدائق العامة وتم تصوير سيشن تحت إشراف محمد جيمي الذي توصل للفكرة بعد مناقشات مع المخرج أحمد أكرم مخرج وزنيب حسين المخرج المنفذ لطلائع نقطة نور.





وقالت سميحة الشافعي مديرة الفريق كان من المفترض أن يتم تصوير أغنية مصورة لثوروة 30 يونيو ولكن كانت ولادة الفكرة أن يرتدي أعضاء الفرقة زي الجيش منقذ مصر من جماعة الاخوان وكنا نريد من خلال السيشن أن نرسم صورة لشعب مصر البطل الاول لثورة يونيو.





وفريق طلائع نقطة نور هو فريق أطفال مصر قدم من قبل عدة أعمال مصورة أشهرها خليك في بيتك التي تم تصويرها في ظل خطة الدولة للحماية من فيروس كورونا.





وقالت الشافعي إن الهدف من تكوين الفرقة هو رعاية المواهب وتقديمهم لصناع الإنتاج الدرامي والغنائي ، في رمضان الماضي تم الإستعانة بواحدة من الفريق شاركت في عدة مشاهد مسلسل رمضاني.