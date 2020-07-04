حكايات من زمن فات.. كواليس عمل إبراهيم أصلان مؤلف الكيت كات «بوسطجي» في بداية حياته وعلاقته بنجاح الرواية

كثيرة هى الحكايات والأسرار فى حياة المشاهير والأدباء والمثقفين، التى غالبا ما يكون لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافى والإبداعى.





ويسلط "صدى البلد" من خلال هذا الباب "حكايات من زمن فات"، الضوء على المواقف والكواليس التى أثرت على مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء.





ومن بين هؤلاء الكاتب الكبير إبراهيم أصلان، والذى نستعرض فى هذا التقرير كواليس عمله كبوسطجى فى بداية حياته وعلاقتها بإبداعاته الأدبية، وعلى رأسها رواية "مالك الحزين" التى تحولت إلى فيلم "الكيت كات" بطولة محمود عبد العزيز.







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ولد إبراهيم أصلان بقرية شبشير الحصة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية ونشأ وتربى في القاهرة وتحديدا في حى الكيت كات بإمبابة.





كان لهذين المكانين الحضور الأكبر والطاغى في كل أعمال الكاتب بداية من مجموعته القصصية الأولى "بحيرة المساء"، مرورا بروايته "مالك الحزين" التى تحولت إلى فيلم "الكيت كات" بطولة محمود عبد العزيز، وحتى كتابه "حكايات فضل الله عثمان" وروايته "عصافير النيل".





لم يحقق أصلان تعليما منتظما منذ الصغر، فقد التحق بالكتاب، ثم تنقل بين عدة مدارس حتى استقر في مدرسة لتعليم فنون السجاد لكنه تركها للدراسة بمدرسة صناعية.





التحق أصلان في بداية حياته بهيئة البريد وعمل لفترة كبوسطجى، وهي التجربة التي ألهمته مجموعته القصصية "وردية ليل".





ربطته علاقة جيدة بالأديب الراحل يحيى حقي ولازمه حتى فترات حياته الأخيرة ونشر الكثير من الأعمال في مجلة "المجلة" التي كان حقى رئيس تحريرها في ذلك الوقت.





كانت روايته "مالك الحزين" هي أولى رواياته التي أدرجت ضمن أفضل مائة رواية في الأدب العربي وحققت له شهرة أكبر بين الجمهور العادى وليس النخبة فقط.