بعد كشفها لشخصية المتحرش.. 10 صور لأبرز إطلالات لِلّا فضة على إنستجرام

تصدرت الفنانة الشابة لِلّا فضة مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" stories جديدة.









وكشف ستورى لِلّا فضة على "إنستجرام" عن صورة الشاب المتحرش، الذى أثار جدلا واسعا خلال الساعات الماضية وسط الاتهامات المتلاحقة الموجهة إليه، بالاغتصاب والتحرش، بـ50 فتاة من الجامعة الأمريكية.









وكتبت لِلّا فضة: "إنتوا مستوعبين المكتوب؟ الفكرة إن الشخص ده كلمني قبل كده مرة واتنين، أنا كنت ممكن أكون مكان أي واحدة من دول زي ما حد من صحابك أو أختك أي حد تعرفه كان ممكن يكون مكان البنات دول".









وأضافت: "مش عايزة اسمع حد بيقول هي السبب، مش عايزة حد يقول حرام مستقبله، كفاية كده واتكلموا في الموضوع أكتر وأكتر عشان للأسف أهل الحيوان ده رافعين قضية على أول بنت اتكلمت بتهمة التشهير".









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وقد اعتادت لِلّا فضة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، بإبراز الصور التى تألقت بها فى مختلف المناسبات.









إليكم الصور..