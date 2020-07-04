بعدما روت تجربتها مع أحمد بسام زكي.. الجمهور يطارد للا فضة

وكانت للا فضة، قد نشرت صورة لـ أحمد بسام زكي، من خلال خاصية استوري، وعلقت عليها قائلة: "أنتوا مستوعبين المكتوب؟؟ الفكرة إن الشخص ده كلمني قبل كده مرة واتنين".







