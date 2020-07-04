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فن

بعدما روت تجربتها مع أحمد بسام زكي.. الجمهور يطارد للا فضة

السبت 04/يوليه/2020 - 09:36 ص
للا فضة
للا فضة
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة الشابة للا فضة، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما روت تجربتها مع المتحرش أحمد بسام زكي.

وكانت للا فضة، قد نشرت صورة لـ  أحمد بسام زكي، من خلال خاصية استوري، وعلقت عليها قائلة: "أنتوا مستوعبين المكتوب؟؟ الفكرة إن الشخص ده كلمني قبل كده مرة واتنين".


وتابعت قائلة: "أنا كنت ممكن أكوون مكان أي واحدة من دول زي ما حد من صحابك أو أختك أي أي حد تعرفه كان ممكن يكون مكان البنات دول".

بينما اختتمت حديثها: "مش عايزة اسمع حد بيقول هي السبب مش عايزة حد يقول حرام مستقبله كفاية كده واتكلموا في الموضوع أكتر وأكتر عشان للأسف أهل الحيوان ده رافعين قضية على أول بنت اتكلمت بتهمة التشهير".
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