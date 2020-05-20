للا فضة بعد تألقها في مسلسل البرنس: 3 شروط رشحتني لأداء دور المدمنة

أعربت الفنانة "للا فضة" عن سعادتها بعد تألقها في مسلسل " البرنس " ومشاركتها في هذا العمل الدرامي مع فنانين كبار، خاصة نه أول عمل تمثيلي تقوم به.





وأضافت "للا"، من خلال حوارها الخاص ببرنامج " هذا الصباح " المذاع على فاضئية "إكسترا نيوز" مع الإعلامية "خلود زهران"، أن مسلسل البرنس بطولة الفنان محمد رمضان هو عمل درامي كبير، معلقة: "الأسامي تخض فيه كبار ممثلين مصر".





وأشارت للا فضة إلى أن اسمها من ضمن النجوم الشابة في هذا المسلسل، مما يستدعي الفرح للقيام بهذا العمل المشرف والضخم.





وتابعت أنها قامت بعمل كاست تمثيلي أمام مساعد المخرج محمد عبد السلام، مؤكدة أنها كانت تشعر بتعب وإرهاق ودرجة حرارتها وصلت إلى 40 ومع ذلك نجحت في الاختبار.





وأكدت أن الاختيار كان بناءً على شروط معينة، وهو اختيار فتاة تجيد التمثيل، وتتقن الغناء في نفس الوقت، مع امتلاكها وجهًا بريئا لا يتوقع الجمهور أنها شخصية مدمنة في المسلسل.