محمد رمضان يحتفل باحتلال مسلسل البرنس 9 مراكز في قائمة تريند يوتيوب مصر

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة

و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم

ن ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولاً عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.