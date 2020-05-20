AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد رمضان يحتفل باحتلال مسلسل البرنس 9 مراكز في قائمة تريند يوتيوب مصر

الأربعاء 20/مايو/2020 - 04:20 ص
صدى البلد
Advertisements
شيري نبيل أعرب النجم محمد رمضان عن سعادته باحتلال
أعرب النجم محمد رمضان عن سعادته باحتلال مسلسله البرنس، الذى يعرض حاليا ضمن سباق موسم دراما رمضان 2020، 9 مراكز فى قائمة تريند يوتيوب فى مصر، حيث نشر عبر حسابه على تويتر، فيديو يظهر قائمة التريند.

وعلّق محمد رمضان: "الحمد لله.. البرنس النهاردة يحتل 9 مراكز على تريند يوتيوب مصر".

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولاً عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل البرنس يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

اقرأ أيضاً:

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد زاهر: سعيد بنجاح مسلسل البرنس

ابعد عن علا.. نور تهنئ أحمد زاهر بعيد ميلاده.. شاهد

مكسر الدنيا.. أحمد زاهر ينشر صورة من مسلسل البرنس عبر إنستجرام.. شاهد

أحمد داش يتحدث عن محمد رمضان بعد مشاركته في مسلسل البرنس.. فيديو

بعد مشهد تركها بالموقف .. الجمهور يثأر لـ مريم من ابنة أحمد زاهر

ظهور مميز لـ محمد جمعة بمسلسل البرنس يتصدر تريند يوتيوب.. فيديو

ترشيحاتنا

مصرع وإصابة 9 في تصادم 3 سيارات على الدائري .. صور

هل نقوم ليلة القدر كاملة أم يكفي قيام بعضها؟.. العلماء يجيبون

تفاصيل الاجتماع بين مصر والسودان حول سد النهضة

أبو مازن يعلن إلغاء اتفاقية أوسلو وجميع الاتفاقات مع إسرائيل وأمريكا

الخسائر بالملايين.. احتراق 4 طوابق تحوي سيراميك وأدوات صحية بمخزن السلاب

دعاء ليلة القدر قبل الفجر.. اغتنمه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبشر.. الأنفلونزا الشديدة تمنح جسمك حصانة ضد كورونا

ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد

سحور يقوي المناعة .. بيض تركي وبطاطس بالخضرة مع السلطة اليونانية