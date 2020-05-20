البرنس الحلقة 26 .. أحمد زاهر يتعرض لعملية نصب

شهدت أحداث الحلقة 26 من مسلسل البرنس للنجم محمد رمضان تطورات أبرزها مشهد جمع "رضوان البرنس" و"عادل" الفنان أحمد داش، حيث شاهده وهو يخرج ليمسك به ويطلب منه أن يتماسك من أجل التعافي من المخدرات.
يقرر "فتحي" أن يساوم "رضوان" على ابنته المزعومة ولكن "فدوى" تكشف حقيقتها لدى سؤالها عن والدها ووالدتها وحينها يعلم "فتحي" أن "كيلاني" نصب عليه في 2 مليون جنيه بعد اعتراف الفتاة أمامه.
يعرض "عبد المحسن" أموالا على "رضوان" ولكنه يرفض للمرة الثانية ويطرده من الورشة.
تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
مسلسل البرنس يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.