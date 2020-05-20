البرنس الحلقة 26 .. أحمد زاهر يتعرض لعملية نصب

يقرر "فتحي" أن يساوم "رضوان" على ابنته المزعومة ولكن "فدوى" تكشف حقيقتها لدى سؤالها عن والدها ووالدتها وحينها يعلم "فتحي" أن "كيلاني" نصب عليه في 2 مليون جنيه بعد اعتراف الفتاة أمامه.