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فن

صاحب الأصل الطيب.. أحمد السبكي ينعى الشيخ صالح كامل

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:27 م
الشيخ صالح كامل
الشيخ صالح كامل
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محمد بدران

نعى المنتج أحمد السبكى، الشيخ صالح كامل، رجل الأعمال السعودي الشهير، الذي وافته المنية أمس، الإثنين، عن عمر يناهز الـ79 عاما، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».


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وقال أحمد السبكى "البقاء لله وفاة الإنسان صاحب الأصل الطيب والكريم الشيخ #صالح_كامل خالص العزاء لزوجته والعائلة الكريمة
ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة".

جدير بالذكر أن الشيخ صالح كامل اشتهر بعشقه لمصر والاستثمار فيها، كما أشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها القيادة السياسية وبمعدلات التنمية في مصر.


وتُوفي الشيخ صالح كامل، مساء أمس، الإثنين، بعد سلسلة من المشاريع القوية التي كان يرأسها في مصر والسعودية، فقد كان يعد من أهم المستثمرين في الوطن العربي لأنه نجح في مشاريع مختلفة وكسب ثقة الجميع.


وُلد الشيخ صالح كامل في السعودية عام 1941، لأسرة ميسورة الحال ، فقد كان يعمل والده في ديوان مجلس الوزراء ، و لكنه فضل أن يعتمد على نفسه و لم يعتمد على نفوذ والده حتى أصبح رجل أعمال ناجح و شهير، وامتلك اكثر من 300 شركة وبنكًا لهم فروع في 45 دولة حول العالم. 


وتعد  مجموعة "ART"  من أبرز المشاريع الخاصة بالشيخ صالح في مصر ، فهي تدر مبالغ ضخمة لأنها تحصل على حقوق بث أفلام و مباريات عالمية. 


وصنف الشيخ صالح عبدالله كامل من ضمن أكثر 50 شخصية عربية وعالمية مؤثرة في العالم خلال عام 2006؛ بسبب إسهاماته الاقتصادية الكبيرة والواضحة.

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