رجل ذو قيم وأخلاق.. حسام الحسينى ينعى الشيخ صالح كامل

رحم الله الشيخ #صالح_كامل رجل ذو قيم واخلاق خلوق و متواضع قد اثر في المجال الفني تأثير ايجابي و ساهم بفكره البناء في الاعلام العربي و كانت مصر موطنه الثاني. فاخور اني اقول علي نفسي اني ابن من أبنائه و فخور اني اشتغلت تحت اشرافه و ادارته و دخلت بيته و شفت الأب الحنون... الله يصبر بناته و اولاده و زوجته و اسرته و محبيه ... نحتسبه في جنة الخلد