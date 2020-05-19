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فن

رجل ذو قيم وأخلاق.. حسام الحسينى ينعى الشيخ صالح كامل

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:39 م
الشيخ صالح كامل
الشيخ صالح كامل
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محمد بدران
نعي الفنان حسام الحسينى، الشيخ صالح كامل، رجل الأعمال السعودي الشهير، والذي وافته المنية أمس عن عمر يناهز الـ 79 عاما، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي « انستجرام».


وقال حسام الحسينى: "رحم الله الشيخ #صالح_كامل رجل ذو قيم واخلاق خلوق و متواضع قد اثر في المجال الفني تأثير ايجابي و ساهم بفكره البناء في الاعلام العربي و كانت مصر موطنه الثاني. فاخور اني اقول علي نفسي اني ابن من أبنائه و فخور اني اشتغلت تحت اشرافه و ادارته و دخلت بيته و شفت الأب الحنون... الله يصبر بناته و اولاده و زوجته و اسرته و محبيه ... نحتسبه في جنة الخلد".


جدير بالذكر أن الشيخ صالح كامل اشتهر بعشقه لمصر والاستثمار فيها، كما أشاد بالإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها القيادة السياسية وبمعدلات التنمية في مصر.



وتوفى الشيخ صالح كامل، مساء أمس  الاثنين ، بعد سلسلة من المشاريع القوية التي كان يرأسها في مصر و السعودية، فقد كان يعتبر من اهم المستثمرين في الوطن العربي لانه نجح في مشاريع مختلفة وكسب ثقة الجميع . ـ


ولد الشيخ صالح كامل في السعودية عام 1941، لأسرة ميسورة الحال ، فقد كان يعمل والده في ديوان مجلس الوزراء ، و لكنه فضل أن يعتمد على نفسه و لم يعتمد على نفوذ والده حتى أصبح رجل أعمال ناجح و شهير، وامتلك اكثر من 300 شركة وبنكًا لهم فروع في 45 دولة حول العالم. 


وتعد  مجموعة " ART"  من ابرز المشاريع الخاصة بالشيخ صالح في مصر ، فهي تدر مبالغ ضخمة لأنها تحصل على حقوق بث أفلام و مباريات عالمية . 


وصنف الشيخ صالح عبدالله كامل من ضمن أكثر 50 شخصية عربية وعالمية مؤثرة في العالم خلال عام 2006؛ بسبب اسهاماته الاقتصادية الكبيرة و الواضحة.

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