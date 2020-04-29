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فن

خير أجناد الأرض.. حسام الحسينى من كواليس مسلسل الاختيار.. شاهد

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:41 ص
حسام الحسينى
حسام الحسينى
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محمد بدران
شارك الفنان حسام الحسينى متابعيه صورا له من مشاركته كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، الذى يُعرض حاليا، ويحكى سيرة شهيد الصاعقة البطل أحمد المنسى، ويقوم ببطولته النجم أمير كرارة، ويجسد "الحسينى" دور جندى فى سلاح الصاعقة.


وقال الحسينى عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "انا مدخلتش الجيش و منولتش الشرف العظيم ده. بس من فترة حوالي ٤ سنين كلمني صديقي احمد ثروت المخرج عشان اعمل دور جندي مجند استشهد في احد الأكمنة و الفيلم ده كان ضمن فاعليات الاحتفال بحرب ٦ اكتوبر و للأسف المشروع ده مشفش النور.

واضاف "انا فخور بالتجربة دي واني رحت وسط اخواتي المجندين و عشنا كام يوم في وسطهم و اكلنا و شربنا و ضحكنا مع بعض. و كان في شباب من كل شبر في مصر متجمعين لهدف واحد و هو مصر. بصرف النظر ان المشروع ده مشفش النور بس انا بشكر احمد ثروت من كل قلبي علي التجربة دي لانها اثرت فيا جدا و كانت شبه حلم و لبس البدلة دي له هيبة.

وتابع "رحم الله شهداء الوطن خير اجناد الارض وبحيي زملائي الفنانين علي العمل العظيم الاختياركل العاملين و القائمين علي العمل بيتر ميمى و أمير كرارة وكل من هو خلف او أمام الكاميرا احسنتم جميعًا، حسام الحسيني خير اجنادالارض الجيش_المصري #منسي_الاسطورة".


ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 


ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.


وصور المخرج بيتر ميمي، جزءا كبيرا من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، التي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي. 


ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E ، قناة ام بي سي دراما. 


ويشارك 9 نجوم في مسلسل الاختيار كـ ضيوف شرف من ابرزهم آسر ياسين، ماجد المصري، إياد نصار وصلاح عبد الله. 




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انا مدخلتش الجيش و منولتش الشرف العظيم ده. بس من فترة حوالي ٤ سنين كلمني صديقي احمد ثروت المخرج عشان اعمل دور جندي مجند استشهد في احد الأكمنة و الفيلم ده كان ضمن فاعليات الاحتفال بحرب ٦ اكتوبر و للأسف المشروع ده مشفش النور. بس انا فاخور بالتجربة دي و اني رحت وسط اخواتي المجندين و عشنا كام يوم في وسطهم و اكلنا و شربنا و ضحكنا مع بعض. و كان في شباب من كل شبر في مصر متجمعين لهدف واحد و هو مصر. بصرف النظر ان المشروع ده مشفش النور بس انا بشكر احمد ثروت من كل قلبي علي التجربة دي لانها اثرت فيا جدا و كانت شبه حلم و لبس البدلة دي له هيبة . رحم الله شهداء الوطن خير اجناد الارض. و بحيي زملائي الفنانين علي العمل العظيم #الاختيار كل العاملين و القائمين علي العمل @petermimi و @karara.amir @tamermursi و كل من هو خلف او أمام الكاميرا. احسنتم جميعًا. #حسام_الحسيني #خير_اجناد_الارض #الجيش_المصري #منسي_الاسطورة

A post shared by Hossam L Hossainy[HOSS]EYE-CON (@hossamlhossainy) on

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