خير أجناد الأرض.. حسام الحسينى من كواليس مسلسل الاختيار.. شاهد

انا مدخلتش الجيش و منولتش الشرف العظيم ده. بس من فترة حوالي ٤ سنين كلمني صديقي احمد ثروت المخرج عشان اعمل دور جندي مجند استشهد في احد الأكمنة و الفيلم ده كان ضمن فاعليات الاحتفال بحرب ٦ اكتوبر و للأسف المشروع ده مشفش النور. بس انا فاخور بالتجربة دي و اني رحت وسط اخواتي المجندين و عشنا كام يوم في وسطهم و اكلنا و شربنا و ضحكنا مع بعض. و كان في شباب من كل شبر في مصر متجمعين لهدف واحد و هو مصر. بصرف النظر ان المشروع ده مشفش النور بس انا بشكر احمد ثروت من كل قلبي علي التجربة دي لانها اثرت فيا جدا و كانت شبه حلم و لبس البدلة دي له هيبة . رحم الله شهداء الوطن خير اجناد الارض. و بحيي زملائي الفنانين علي العمل العظيم #الاختيار كل العاملين و القائمين علي العمل @petermimi و @karara.amir @tamermursi و كل من هو خلف او أمام الكاميرا. احسنتم جميعًا. #حسام_الحسيني #خير_اجناد_الارض #الجيش_المصري #منسي_الاسطورة