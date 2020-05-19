صالح كامل.. رحلة الملياردير السعودي من التجارة بـ أكباش الخراف بمكة إلى رائد الاستثمار العربي

منذ صغره عشق الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودي الذي توفي أمس الأحد بجدة، التجارة والأعمال الحرة، تمرد على الروتين والوظيفة، لم يرغب أن يصير موظفا مثل والده، رسم طريقا وسار عليه، فبدأ العمل الحر وهو صبي عمره 8 سنوات، ومع مرور الوقت أصبح واحدا من أغنياء العالم بثروة تقدر بـ 2 مليار دولار حسب تقديرات موقع فوربس.









وتوفي مساء الأحد الشيخ صالح كامل ، صاحب مشاريع اقتصادية وإعلامية كبرى في الشرق الأوسط، بعد نوبة قلبية، نقل على أثرها إلى مستشفى سمير عباس بجدة، ومن هناك أعلن نبأ وفاته عن عمر ناهز 79 عاما.









صدى البلد يستعرض في هذه السطور، ملامح من حياة الشيخ صالح كامل، كيف بدأ حياته التجارية؟ تمرده على وظيفة والده؟ حبه للعمل التجاري وكيف أصبح واحدا من أغنياء العالم.









حبه للتجارة منذ الصغر









أكمل الشيخ صالح كامل دراسته الابتدائية ما بين مكة والطائف، وكان أبوه موظفا حكوميا آنذاك، وهو ما انعكس على أوضاعهم المادية والاقتصادية آنذاك " والدي كان موظفا حكوميا وكان حالنا متوسطا، وفي مرة وجدت إحدى العائلات في مكة أغنياء لأنهم تجار، فعلمت أن العمل الحر يجعلك تجني أموالا أكثر وتسعد في الحياة أكثر، فقلت لا أريد أن أصير مثل والدي"، حسبما يقول صالح كامل في حوار سابق له في برنامج صناع النجاح المذاع على روتانا خليجية.









فطن كامل لذلك، وراح يفكر في عمل حر يباشره منذ صغره: " أول عمل بدأته منذ صغري كانت لعبة طلبت من أمي تعملي جزر بليلة ونزلت لأصحابي وبعت لهم"، ساعده على ذلك حسه التجاري كما يقول " كان لدي حس تجاري مبكرا منذ الطفولة"، فانطلق يبحث عن ألعاب الأطفال في سنه للربح منها" قمت بتنظيف كبوش الخرفان وتصليحها وصرت أنظفها وأبيعها لأصحابي، حتى كونت ثروة صغيرة وأنا في مرحلة ابتدائي، صحيح كانت قروش لكنها في هذا الوقت تعد ثروة"، حسب ما يقول صالح.









في مرحلتي الإعدادية والثانوية، طرق كامل بابا جديدا من أبواب التجارة، وهي تجارة الكشافة والجوالة، كان كامل منذ صغره محبا للكشافة، وأصبح زعيم الكشافة في مدرسته، والنشاط الطلابي فلما بلغ مرحلة الثانوية العامة، أسس بيت الكشافة العربي بدعم نقدي من والده " استلفت نقودا من والدي وذهبت إلى مصر ولبنان واشتريت بذل وملابس كشافة، وصرت أبيعها لأصدقائي في فسحة المدرسة".









بفضل نشاطه في الكشافة، وزعامته للنشاط الرياضي في جامعة الملك سعود، كون صالح كامل علاقات واسعة في المملكة " أصبحت معروفا لدى الكل، من الصغير وحتى الوزير، كل هذا بفضل نشاطي الطلابي"، لكن حبه للنشاط الطلابي والتجاري انعكس على حضوره الحصص المدرسية " ما كنت أروح أحضر ولا أكتب فرحت أستلف الكتب من زملائي وأدون الحصص لأذاكرها".









هنا خطرت على بال كامل فكرة التجارة في طباعة المواد الدراسية " استأجرت آلة طباعة بفضل حصيلة النقود التي كونتها في مرحلة الابتدائي، ورحت أطبع وأبيع لأصدقائي، وبسبب العائد المادي، اشتريت أول سيارة من فلوسي"، كما يقول صالح.









تخرج كامل من الجامعة، وحصل على درجة البكالوريوس في التجارة، تدرج بعضها في المناصب الحكومية بوزرة المالية، نحو 10 سنوات قضاها كامل في العمل الحكومي، لكنه اتخذ قرارا حاسما في حياته المهنية، فاستقال من العمل الحكومي ليؤسس شركته الشهيرة دلة البركة في الرياض عام 1968، قبل أن ينتقل فرعه الرئيس إلى جدة، لتصبح هذه الشركة لاحقا معلما من معالم جدة التجارية، والتي امتلكت استثمارات واسعة في مصر والسعودية.









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من هنا وضع كامل قدميه على طريق النجاح، فاستثمر أمواله في العقارات والسياحة والإعلام والزراعة والخدمات الصحية، وفي مجال الإعلام، شارك في تأسيس قنوات ام بي سي، وأسس قناة اقرأ، ودار عكاظ للنشر، فضلا عن مساهمته في جريدة الوطن السعودية، ومشاريع إعلامية أخرى كان أبرزها مجموعة قنوات ART الرياضية التي باعها بعد ذلك لمجموعة قنوات الجزيرة، تاركا بذلك مجال الإعلام الرياضي وعن هذا أبدى كامل ندمه لأول مرة قائلا " ترك الإعلام الرياضي كان غلطة خسرت فيها الكثير"، حسب بي بي سي.









رأس كامل مجالس إدارات عدة شركات ومصارف إسلامية وغرف تجارية، وقدرت مجلة فوربس ثروته بنحو 2.3 مليار دولار عام 2017، ليحل في المرتبة رقم896 من قائمة أغنياء العالم.









تزوج صالح كامل الفنانة المصرية صفاء أبو السعود وله منها ثلاث بنات، قضى أيامه الأخيرة في جدة، قبل أن يُعلن نبأ وفاته أمس الأحد.



