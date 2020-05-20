الشاعر رمضان محمد يكشف سبب تأجيل أغنية لحقت تحن لـ مصطفى قمر

كشف الشاعر الغنائي رمضان محمد تفاصيل أغنية "لحقت تحن" للفنان مصطفي قمر المقرر طرحها قريبا، ومن المفترض كانت تطرح هذه الأغنية من ضمن البوم "ضحكت ليا" الذي تم طرحه عام 2019.





وقال رمضان محمد في تصريحات خاصة لصدي البلد : "الاغنية دي معمولة من ٥ سنين وحصل ظروف خلتها تتأجل اكتر من مرة بسبب ظروف معينة، و الاغنية دي من أهم الأغاني الي كتبتها خلال الفترة الأخيرة .





وأضاف: "والأغنية كانت المفروض تنزل من ضمن البوم "ضحكت ليا" الي نزل من سنة او سنة ونص ولكن حصلت ظروف ومصطفي قمر قرر ينزلها في الشتا ولكن فيروس كورونا هو اللي أجلها شوية، وهي هتنزل قريب ان شاء الله ، و الاغنية دي بتناقش حالة من الدراما الرومانسية بشكل حلو و مصطفي قمر بيحبها جدا واكيد جمهوره مستنيها.





أغنية " لحقت تحن" من كلمات الشاعر رمضان محمد وألحان محمد عبيه وتوزيع محمد مصطفى.









يذكر أن آخر أعمال الشاعر رمضان محمد "اغنية تملي ناجحة" للفنانة هيفاء وهبي تم طرحها منذ شهرين وحققت أكثر من نصف مليون مشاهدة علي موقع "يوتيوب".