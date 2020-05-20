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فن

كورونا فيروس.. محمد رمضان ينشر أول مقطع من أغنيته الجديدة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:37 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر النجم محمد رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام فيديو له، طرح فيه جزء من أغنيته الجديدة المقبلة بعنوان "كورونا فيروس".

وظهر محمد رمضان بالفيديو على هيئة فرعون، ويقف أمامه وخلفه فراعنة، في ديكور خاص بالقدماء المصريين.

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلًا: "أغنية كورونا فيروس قريبا.. مستعدين؟".

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يذكر أن محمد رمضان يشارك هذا السباق الرمضانى بمسلسل "البرنس".

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـستة وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين


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