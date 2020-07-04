شاهد.. أجواء سير امتحانات الدبلومات الفنية العملية داخل اللجان.. صور

توافد اليوم، السبت، طلاب الدبلومات الفنية على لجان الامتحانات، لاستئناف امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية في مختلف محافظات الجمهورية.









وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية العملية تسير بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.



اقرأ أيضا | شوقي يوافق على زيادة مكافآت ملاحظي امتحانات الدبلومات الفنية



وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أنه تم توفير جميع الأدوات الاحترازية من كمامات قطنية، وواقيات للوجه، وقفازات لكل الطلاب وكل المعلمين.







وتستمر الامتحانات العملية حتى يوم 20 يوليو 2020، حيث يؤدي أكثر من 650 ألف طالب/طالبة امتحانات المواد العملية والمعملية، والتي تبلغ 431 مادة في النوعيات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي).









اقرأ أيضا | ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 "المعدل"









وفيما يلي، ينشر موقع "صدى البلد" بالصور، أجواء سير امتحانات الدبلومات الفنية العملية، داخل لجنة مدرسة السلحدار الصناعية بنات التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية بمحافظة القاهرة.