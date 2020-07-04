بتكلفة 160 مليون جنيه.. إنشاء أول مجزر آلى وحجر بيطري بدمياط

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أن مشروع انشاء مجزر ألى ومحجر بيطري والمقرر تنفيذة على مساحه 12 فدان بمنطقة شطا ،تقدر تكلفته ب160 مليون جنية ويعمل على تنفيذ منطقة متكاملة خارج الكتلة السكنية، تتضمن محطة تدوير ومحجر وإنشاء محطة معالجة، ومجزر ذا خدمات متعددة وكذا محطة لتدوير مخلفات " كوكر".





لافتة إلى أن الهدف من إنشاء المجزر هو خدمة وتنمية إنتاج اللحوم ومصنعاتها لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.





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هذا وقد أشارت المحافظ إلى تميز موقع المشروع لوقوعه بين مينائى دمياط وبورسعيد، حيث من المقرر أن يخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة..





وأوضحت الى ان زيارة كلامن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية و الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،اليوم ، كانت لتفقد الموقع الخاص بإنشاء المجزر الآلى والمحجر البيطرى.





وتابعت، أن إنشاء المجزر المتكامل بمحافظة دمياط يأتى ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى تنمية صناعة اللحوم و الصناعات التى تترتب عليها و كذا توفير فرص عمل جديدة، مشيدًة بموقعه الاستراتيجى خارج الكتلة السكنية والذى سيخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة.