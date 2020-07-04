AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بتكلفة 160 مليون جنيه.. إنشاء أول مجزر آلى وحجر بيطري بدمياط

السبت 04/يوليه/2020 - 01:08 م
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي
صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أن مشروع  انشاء مجزر ألى ومحجر بيطري والمقرر تنفيذة على مساحه 12 فدان بمنطقة شطا ،تقدر تكلفته ب160 مليون جنية ويعمل على تنفيذ منطقة متكاملة خارج الكتلة السكنية، تتضمن محطة تدوير ومحجر وإنشاء محطة معالجة، ومجزر ذا خدمات متعددة وكذا محطة لتدوير مخلفات " كوكر".

 لافتة إلى أن الهدف من إنشاء المجزر هو خدمة وتنمية إنتاج اللحوم ومصنعاتها لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.

أقرأ أيضا:

هذا وقد أشارت المحافظ إلى تميز موقع المشروع لوقوعه بين مينائى دمياط وبورسعيد، حيث من المقرر أن يخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة..

وأوضحت  الى ان زيارة كلامن  اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية و الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ،اليوم ، كانت لتفقد الموقع الخاص بإنشاء المجزر الآلى والمحجر البيطرى.

وتابعت،  أن إنشاء المجزر المتكامل بمحافظة دمياط يأتى ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى تنمية صناعة اللحوم و الصناعات التى تترتب عليها و كذا توفير فرص عمل جديدة، مشيدًة بموقعه الاستراتيجى خارج الكتلة السكنية والذى سيخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة.
بتكلفة 160 مليون جنيه.. إنشاء أول مجزر آلى وحجر بيطري بدمياط
بتكلفة 160 مليون جنيه.. إنشاء أول مجزر آلى وحجر بيطري بدمياط
بتكلفة 160 مليون جنيه.. إنشاء أول مجزر آلى وحجر بيطري بدمياط
بتكلفة 160 مليون جنيه.. إنشاء أول مجزر آلى وحجر بيطري بدمياط
بتكلفة 160 مليون جنيه.. إنشاء أول مجزر آلى وحجر بيطري بدمياط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتفقد أعمال إنشاء مجزر حصة شبشير الآلي

تعرف على مشروعات دمياط لتطوير الأندية وبناء المعاهد الأزهرية ومحطات الكهرباء

بتكلفة تقترب من 2 مليار جنيه.. تنفيذ 60 مشروعا استثماريا وتنمويا بدمياط في عيدها القومي

بتكلفة ١١٥ مليون جنيه.. محافظ القاهرة يتفقد التشغيل التجريبى لمجزر 15 مايو

من بينها محطة معالجة صرف صحي شطا.. وزيرا الإسكان والتنمية المحلية يتفقدان مشروعات تنموية بدمياط

وزيرا التنمية المحلية والإسكان يصلان محافظة دمياط لتفقد بعض المشروعات التنموية

ترشيحاتنا

تقارير.. الزمالك يعرض 24 مليون جنيه على خالد بوطيب لتفادي عقوبة الفيفا

فيراري يكشف دور كبار الأهلي وطموحاته في قلعة الجزيرة

أخبار الرياضة.. محمد صلاح يتبرع لبناء مركز طبي في نجريج.. جلسة الخطيب ومحسن تحسم صفقة انتقال طاهر محمد لـ الأهلي.. وحقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم المصري

طفرة جينية جديدة.. هكذا تحول كورونا لفيروس أقل عدوانية وأسرع انتشارا

رئيس النواب: واهم من يتصور أن مصر يمكن أن تتخلى عن ليبيا

عايزة أخدك فى حضنى .. بسمة وهبة توجه رسالة مؤثرة لابنها بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. نسرين طافش تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

مواصفات جاك jac s4 موديل 2021 في مصر.. صور

بعد كشفها لشخصية المتحرش.. 10 صور لأبرز إطلالات لِلّا فضة على إنستجرام