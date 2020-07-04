من بينها ارتداء الكمامات.. جامعة القاهرة تعلن تعليمات إجراء امتحانات السنوات النهائية

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وأكدت الجامعة لطلابها، في بيان لها، ضرورة الالتزام بتجنب المصافحة، وتجنب لمس الوجه، واستخدام مطهرات الأيدي لغسل اليدين، وعدم التجمع قبل الامتحان أو بعده، والتوقيع في كشف الحضور والانصراف بقلم خاص، وحظر تبادل الأدوات المكتبية أو الشخصية مع الغير، وضرورة احضار الاحتياجات الشخصية مثل [مياه للشرب وغيرها]، ومغادرة الجامعة فور الانتهاء من أداء الامتحان دون تدافع أو تزاحم.