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تعليم

من بينها ارتداء الكمامات.. جامعة القاهرة تعلن تعليمات إجراء امتحانات السنوات النهائية

السبت 04/يوليه/2020 - 02:16 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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نهلة الشربيني
شددت جامعة القاهرة على ضرورة إتباع طلاب الفرق النهائية،عدد من التعليمات أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي تنطلق يوم ١٢ يوليو الجاري.


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وأكدت الجامعة لطلابها، في بيان لها، ضرورة الالتزام بتجنب المصافحة، وتجنب لمس الوجه، واستخدام مطهرات الأيدي لغسل اليدين، وعدم التجمع قبل الامتحان أو بعده، والتوقيع في كشف الحضور والانصراف بقلم خاص، وحظر تبادل الأدوات المكتبية أو الشخصية مع الغير، وضرورة احضار الاحتياجات الشخصية مثل [مياه للشرب وغيرها]، ومغادرة الجامعة فور الانتهاء من أداء الامتحان دون تدافع أو تزاحم.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة أن جميع المشاركين في منظومة امتحانات السنوات النهائية والدراسات العليا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب ملزمين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والدخول من بوابات التعقيم، ومنع التجمعات أو التدافع.
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