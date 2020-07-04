رواد السوشيال ميديا يهاجمون آية حجازي: بعت بلدك من أجل أغراضك الدنيئة

هاجم رواد السوشيال ميديا، آية حجازی؛ بسبب إطلاقها شائعات مغرضة عن الدولة، وترديد أكاذيب أطلقها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال أحد رواد السوشيال ميديا، " فكرة يا مدام آية المؤهلات اللي إنتي بتدعي الحصول عليها برضه لا تؤهلك على كم الفتى اللي إنتي أرفانا بيه ولو إنني شايفه إنك خبيرة دولية كده طب فاتحرمیش باقي دول العلم والنبي من فتيك".





وأضاف حساب في تعليق آخر "على فكرة يا أستاذة آية دی لا بقت بلدك ولا بقت أرضك رکزی شوية مع البلد والأرض إللى إنئی بتنتسبلها دلوقئی و على العموم كل تصرفاتك مش غريبة ومبررة من واحدة معقدة ذيك متعرفش معنى براءة الأطفال وكانت مستعدة إنها تستخدمه كوقود الحقدها وخدمة أغراضها الدنيئة لولا كشف مخططاتها و برضو واحدة باعت جنسية البلد إلى المفروض أهلها عاشوا فيها مش مستغرب منها إنها تطلع كل شوية تنهال علينا بكدبة جديدة أو بشائعة جديدة عن البلد المهم حسابها في البنك أخباره إيه".



