نائب محافظ سوهاج يبحث تطوير منظومة الشكاوى الحكومية وربطها بمنظومة المراكز التكنولوجية

شارك الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج ، في ورشة عمل، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، مع الدكتور ولاء جاد الكريم مدير مكون المشاركة الاجتماعية بالمكتب التنسيقي بوزارة التنمية المحلية، لبحث تحسين آلية الشكاوى والتظلمات بما يتوافق مع اشتراطات إتفاقية برنامج تنمية الصعيد، وبما يلبي التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية بشأن تعزيز آليات التواصل مع المواطنين والاستجابة لشكواهم .

حضر ورشة العمل رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، والدكتور عمر ممدوح مسئول تطوير الخدمات الحكومية بالمحافظة.

تم خلال ورشة العمل مناقشة آليات تطوير منظومة الشكاوى الحكومية وربطها بمنظومة المراكز التكنولوجية، وتطوير إدارات خدمة المواطنين المعنية باستقبال الشكاوى، وتجهيزها وتوفير الاحتياجات اللازمة من أجهزة كمبيوتر، وأثاث، والتدريبات اللازمة للعاملين، وذلك ضمن المشروعات المنفذة ببرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من الحكومة المصرية والبنك الدولي.

وقال الدكتور ولاء جاد الكريم أنه سيتم دعم إدارات خدمة المواطنين بالأجهزة والمعدات اللازمة، وبناء قدرات العاملين من خلال تدريبهم على التعامل مع أجهزة الكمبيوتر، وفن التعامل مع الجمهور، مشيرا إلى أن طريقة تقديم المواطنين للشكاوى ستكون " أونلاين "، وسيكون هناك فيديوهات تعريفية لكيفية تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية، كما سيتم إطلاق تطبيق موبايل، وتدريب العاملين على البوابة الإلكترونية.

واستمع لآراء رؤساء الوحدات المحلية، مؤكدا أنه سيتم توفير كامل الأجهزة والاحتياجات الخاصة للمكاتب الخلفية والأمامية، وسيتم تفعيل خدمة sms، وإرسال موقف الطلب وتتبع موقف الشكوى.





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