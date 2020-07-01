نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر

وشملت جولة نائب المحافظ تفقد مشروع إنشاء 2 آبار إرتوازية كاملة بمحطات عملية مياه البطاخ الجديدة، وعملية بناويط الإرتوازي، بتكلفة إجمالية 909 ألف و700 جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمشروع 30%، ليخدم 25 ألف مواطن.
كما تفقد "القاضى" مشروع إستكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط الطرد لقرية البطاخ، بطاقة 44لتر/ثانية، بتكلفة بلغت 7 مليون و633 ألف جنيه، حيث وصلت نسبة الإنجاز الفعلي 85%، لتخدم 39 ألف و657 مواطن.
كما تفقد مشروع استكمال الأعمال لمحطة معالجة الغريزات بطاقة 6300م3/يوم، بتكلفة بلغت 86 مليون و454 ألف و761 جنيه، لتخدم قرى "الغريزات، والبطاخ، والوقدة"، وقد وصلت نسبة الإنجاز الفعلي بها 71% .
وأكد "القاضي" على ضرورة الالتزام بالجداول الزمية الموضوعة، وسرعة الانتهاء من خطة العمل وفقا لخطة التنفيذ، لافتا إلى المتابعة الدورية والزيارات الميدانية المستمرة لتلك المشروعات .
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