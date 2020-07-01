نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر

أحمد سامى القاضي نائب محافظ تفقد الدكتورأحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج خلال جولته بمركز ومدينة المراغة بعض مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية، يرافقه حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة .

وشملت جولة نائب المحافظ تفقد مشروع إنشاء 2 آبار إرتوازية كاملة بمحطات عملية مياه البطاخ الجديدة، وعملية بناويط الإرتوازي، بتكلفة إجمالية 909 ألف و700 جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمشروع 30%، ليخدم 25 ألف مواطن.

كما تفقد "القاضى" مشروع إستكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط الطرد لقرية البطاخ، بطاقة 44لتر/ثانية، بتكلفة بلغت 7 مليون و633 ألف جنيه، حيث وصلت نسبة الإنجاز الفعلي 85%، لتخدم 39 ألف و657 مواطن.

كما تفقد مشروع استكمال الأعمال لمحطة معالجة الغريزات بطاقة 6300م3/يوم، بتكلفة بلغت 86 مليون و454 ألف و761 جنيه، لتخدم قرى "الغريزات، والبطاخ، والوقدة"، وقد وصلت نسبة الإنجاز الفعلي بها 71% .

وأكد "القاضي" على ضرورة الالتزام بالجداول الزمية الموضوعة، وسرعة الانتهاء من خطة العمل وفقا لخطة التنفيذ، لافتا إلى المتابعة الدورية والزيارات الميدانية المستمرة لتلك المشروعات .

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