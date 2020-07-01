AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:19 م
نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية
Advertisements
خالد رياض
تفقد الدكتور  أحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج خلال جولته بمركز ومدينة المراغة بعض مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من البنك الدولي والحكومة المصرية، يرافقه حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة .

وشملت جولة نائب المحافظ تفقد مشروع إنشاء 2 آبار إرتوازية كاملة بمحطات عملية مياه البطاخ الجديدة، وعملية بناويط الإرتوازي، بتكلفة إجمالية 909 ألف و700 جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ بالمشروع 30%، ليخدم 25 ألف مواطن.

كما تفقد "القاضى" مشروع إستكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط الطرد لقرية البطاخ، بطاقة 44لتر/ثانية، بتكلفة بلغت 7 مليون و633 ألف جنيه، حيث وصلت نسبة الإنجاز الفعلي 85%، لتخدم 39 ألف و657 مواطن.

كما تفقد مشروع استكمال الأعمال لمحطة معالجة الغريزات بطاقة 6300م3/يوم، بتكلفة بلغت 86 مليون و454 ألف و761 جنيه، لتخدم قرى "الغريزات، والبطاخ، والوقدة"، وقد وصلت نسبة الإنجاز الفعلي بها 71% .

وأكد "القاضي" على ضرورة الالتزام بالجداول الزمية الموضوعة، وسرعة الانتهاء من خطة العمل وفقا لخطة التنفيذ، لافتا إلى المتابعة الدورية والزيارات الميدانية المستمرة لتلك المشروعات .

اقرا ايضا

بعد إضافة 26 قرية جديدة.. نائب محافظ سوهاج يناقش خطة عمل المرحلة الثانية


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات حياة كريمة فى بناويط بالمراغة

نائب محافظ سوهاج: طفرة في المشروعات التنموية خلال الفترة المقبلة

نائب محافظ سوهاج يتفقد المواقف للتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات

توقفت منذ 13عاما ..708 ملايين جنيه لاستكمال مشروعات الصرف الصحي بسوهاج

بتكلفة 259 مليون جنيه.. 7 مشروعات صرف صحى تدخل الخدمة هذا العام بسوهاج

نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بمركز جرجا

ترشيحاتنا

ابتكار ثوري من وكالة ناسا للحد من انتشار وباء كورونا.. تعرف عليه

بعد إعلان قطونيل.. ميس حمدان متهمة بالتنمر على الفتيات المحجبات أصحاب الأسنان غير المتناسقة

بعد دعمها لـ يوسف الشريف.. ناهد السباعي تكشف عن موقفها من مخرج طلب تصويرها عقب خروجها من الحمام

ضبط أدمن صفحة "تسريب امتحانات 3 ثانوي بإذن واحد أحد"

رد فعل عنيف لسيدة بعد مطالبتها بـ ارتداء كمامة .. شاهد ماذا فعلت

من الناس اللي بحبها.. محمد فضل يهنئ خالد بيبو بمنصبه الجديد في الأهلي

AdvertisementS

قطع المرافق لغير الملتزمين..الحكومة: خطة تنفيذية لانتهاء أصحاب العقارات من طلاء الواجهات

إحالة ربة منزل إلى المفتي لارتكابها جريمة قتل زوجها في البساتين

ساخن وبارد.. كوب من هذا المشروب يقوي المناعة ويطرد الفضلات

بشرى سارة.. صرف علاوة شهرية 75 جنيها للموظفين وحافز إضافى 375 جنيها اليوم

بعد دعمها لـ يوسف الشريف.. ناهد السباعي تكشف عن موقفها من مخرج طلب تصويرها عقب خروجها من الحمام

إيني الإيطالية تعلن عن كشف غاز جديد في مصر

العلاوات الخمس.. استعلم عن الزيادة الشهرية فى معاشك بداية من اليوم

العدوى الصامتة.. مصابو كورونا بدون أعراض هم الأخطر.. والسر يكمن في المناعة

خبير بيئي: ترعة المريوطية وسيلة للتخلص من التماسيح بعد كبر حجمها

شرم والغردقة تستقبل طائرتين من كيف الأوكرانية..صور

النقض تؤيد حكم الإعدام لمتهم وتخففه إلى المؤبد لمتهم ثانٍ لقتلهما أسقف دير أبو مقار

بالفنون الشعبية.. استقبال أول طائرة سياحة قادمة من أوكرانيا بمطار الغردقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى السكري.. كيف تحمي نفسك من كورونا ؟

ابتكار ثوري من وكالة ناسا للحد من انتشار وباء كورونا.. تعرف عليه

فى الجيم.. ريم مصطفى تستعرض رشاقتها بملابس رياضية