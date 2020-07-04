محافظ أسيوط: تنفيذ 3699 ازالة لمخالفات بناء وتعديات على الأراضي خلال 70 يوما

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط: إن حملات ازالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء بأحياء ومراكز المحافظة تمكنت من تنفيذ 3699 ازالة وذلك خلال 70 يوما باستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.





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وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار الحملات وخاصة فى ظل قانون الطوارىء وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف لتحقيق مكاسب مادية وتربح من استغلال ازمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 " وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد واحالة تلك المخالفات الى النيابة العسكرية .













وأوضح محافظ أسيوط أن حملات اليوم استهدفت مركز الغنايم برئاسة المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد وبمشاركة جاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم لازالة بعض التعديات على الأراضى الزراعية وبعض مخالفات البناء لافتا الى ان الحملات المستمرة بالقرى والمراكز بمشاركة قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء استهدفت ازالة جميع التعديات على اراضى املاك الدولة والاراضى الزراعية ومخالفات البناء فى مهدها وتنفيذ قرارات الازالة الصادرة واحالة تلك المخالفات الى النيابة العسكرية تنفيذا للقرارات الصادرة بهذا الشأن مشيرا الى ترأسه العديد من حملات الازالة بمختلف المراكز والاحياء لافتا الى ان اجمالى عدد حالات الازالة التى تم تنفيبذها بلغت 3699 حالة ازالة حتى اليوم لمساحة 239 ألفا و171 مترا.











