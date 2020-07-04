لا يصيب البشر بسهولة.. الصين تكشف حقيقة دراسة جديدة عن خطورة فيروس إنفلونزا الخنازير

أكدت الصين اليوم، السبت، أن فيروس إنفلونزا الخنازير "جي 4" ليس جديدا ولا يصيب ويعدي البشر أو الحيوانات بسهولة، منتقدة دراسة نشرت في وقت سابق في هذا الأسبوع.





وحذرت دراسة نشرت مؤخرا أعدها فريق من العلماء الصينيين، من أن فيروس خنزيري جديد؛ أصبح أكثر عدوى بالنسبة إلى البشر، محذرة من وباء محتمل جديد.





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بدورها، قالت وزارة الزراعة الصينية، إن وسائل الإعلام بطريقة مبالغ فيها وغير واقعية.





وخلصت الوزارة الصينية، إلى أن الدراسة اعتمدت على عينات صغيرة ولا يمكن تعميم نتائجها، مؤكدة عدم وجود أدلة كافية لإثبات أن فيروس "جي 4" أصبح السلالة السائدة بين الخنازير.





وأوضح البيان الصيني، أن فيروس "جي 4" ليس بجديد، موضحا أن منظمة الصحة العالمية والوكالات المعنية في الصين تراقب هذه السلالة من الفيروس بشكل مستمر منذ 2011.





وأشار إلى أن الفيروس لا يتكاثر بشكل فعال في جسم الإنسان ليسبب المرض.



