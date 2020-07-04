AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين: حظر ذبح الحيوانات أو بيعها حية في الأسواق التجارية

السبت 04/يوليه/2020 - 06:44 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت السلطات الصينية، أمس الجمعة، أنها ستحظر تدريجيًا ذبح الدواجن أو بيعها حيّة في الأسواق التجارية، في قرار تزامن مع تجدّد معركة البلاد ضدّ فيروس كورونا المستجدّ ولقي ترحيبًا من المدافعين عن حقوق الحيوانات.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي كثّفت فيه الصين مراقبتها لأسواق الجُملة المتخصّصة ببيع المواد الغذائية وفي أعقاب قرارها حظر بيع الحيوانات البريّة واستهلاكها.

ويُعتقد أن فيروس كورونا المستجدّ ظهر لأول مرة في العالم في سوق لبيع الحيوانات الحيّة في مدينة ووهان في وسط الصين. كما أنّ الطفرة الوبائية الأخيرة التي شهدتها بكين أخيرًا بدأت في سوق لبيع المنتجات الزراعية بالجملة في العاصمة. 

وبيع الدواجن الحيّة التّي تربّى في أقفاص أمر شائع في أسواق المنتجات الزراعية والمنتجات الطازجة في جميع أنحاء الصين.

وهذه الدواجن الحيّة يتمّ ذبحها في العادة أمام ناظريّ الزبائن الذين يختار قسم منهم أن يشتري الطيور حيّة ويذبحها بنفسه في منزله لاعتقاده بأنّ لحمها سيكون في هذه الحال طازجًا أكثر، وفقًا لقناة "الحرة".

وهذه الأسواق لا تختصّ ببيع الدواجن حصرًا، بل غالبًا ما تباع فيها حيّةً ثمار البحر والحيوانات البرمائية ومخلوقات أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفيش فايدة.. انتعاش أسواق بيع الخفافيش في إندونيسيا وإقبال كبير على شرائها

رغم جائحة كورونا.. أسواق تبيع الخفافيش والثعابين والكلاب في جنوب شرق آسيا

لبيعها وطبخها.. تهريب مئات القطط إلى الصين في أقفاص| فيديو وصور

وضع طوارئ الحرب.. الصين تغلق أحياء في بكين بعد تفشي جديد لـ كورونا

بعد نقله لكورونا.. الصين تدرج حيوان البانجول بهذه القائمة

ياسر عبيدو يكتب: الفجوة المميتة

ترشيحاتنا

مهنيا وعاطفيا وصحيا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 4/7/2020

وقت صلاة الفجر والصبح.. متى يبدأ وينتهي؟

بـ فستان جريء.. صفاء سلطان تثير الجدل بهذه الإطلالة

انا مش كافر.. قصة أغنية دونها شاب لبناني على صدره قبل انتحاره.. تفاصيل

مليشيات أردوغان تستعد للهجوم على سرت.. أسباب خطيرة وراء زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس

الزمالك يطالب المثلوثي بالانضمام فورا للفريق وعدم استكمال الدوري مع الصفاقسي

AdvertisementS

دعاء الرزق من 13 كلمة داوم عليه رسول الله.. ردده الآن

بعد شائعات الحمل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى تكشف الحقيقة

وزير التعليم العالي: مصر قد تكون تخطت مرحلة الذروة لفيروس كورونا

مليشيات أردوغان تستعد للهجوم على سرت.. أسباب خطيرة وراء زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس

لجنة مكافحة كورونا: الفيروس أصبح أقل ضعفا وأكثر استجابة للدواء.. فيديو

بعد تنمرها على الفتيات ذوات الأسنان غير المتناسقة.. أجرأ 10 صور لـ ميس حمدان

فتح المجال الجوي مع 29 دولة.. مصر للطيران: نسبة التشغيل وصلت 75%.. فيديو

حقيقة طعن حمو بيكا بـ المطواة.. شائعات حمل ياسمين عبد العزيز.. محمود عبد المغني يلف المحشي

النيابة الادارية تعلن عن مسابقة لتعيين خريجي حقوق 2017.. وتحدد المواعيد وأماكن التقديم

قصة موت 19 فردا من عائلة واحدة في حادث قطار مرعب.. تفاصيل

مقدمة نارية من محمد الباز عقب ظهوره علي قناة النهار.. فيديو

لأصحاب المعاشات.. كيف تستعلم عن العلاوات الخمس؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطريقة سهلة.. كيفية تحضير عمل شرائح اللحمة بالصويا صوص

أخطرها سرطان المعدة..ت عرف على أضرار تناول الماء المثلج بعد التمرين

لمرضى السكر وللحامل.. فوائد لا تعلمها عن تناول الخروب