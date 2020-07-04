الصين: حظر ذبح الحيوانات أو بيعها حية في الأسواق التجارية

أعلنت السلطات الصينية، أمس الجمعة، أنها ستحظر تدريجيًا ذبح الدواجن أو بيعها حيّة في الأسواق التجارية، في قرار تزامن مع تجدّد معركة البلاد ضدّ فيروس كورونا المستجدّ ولقي ترحيبًا من المدافعين عن حقوق الحيوانات.





ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي كثّفت فيه الصين مراقبتها لأسواق الجُملة المتخصّصة ببيع المواد الغذائية وفي أعقاب قرارها حظر بيع الحيوانات البريّة واستهلاكها.





ويُعتقد أن فيروس كورونا المستجدّ ظهر لأول مرة في العالم في سوق لبيع الحيوانات الحيّة في مدينة ووهان في وسط الصين. كما أنّ الطفرة الوبائية الأخيرة التي شهدتها بكين أخيرًا بدأت في سوق لبيع المنتجات الزراعية بالجملة في العاصمة.





وبيع الدواجن الحيّة التّي تربّى في أقفاص أمر شائع في أسواق المنتجات الزراعية والمنتجات الطازجة في جميع أنحاء الصين.





وهذه الدواجن الحيّة يتمّ ذبحها في العادة أمام ناظريّ الزبائن الذين يختار قسم منهم أن يشتري الطيور حيّة ويذبحها بنفسه في منزله لاعتقاده بأنّ لحمها سيكون في هذه الحال طازجًا أكثر، وفقًا لقناة "الحرة".



