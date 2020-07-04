ابعدوا عن أهل الشر.. لاشين إبراهيم يوجه رسالة قوية للمصريين

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مصر منعمة بكثير من النعم التي أعطاها لها الله، ما بين شعب يهيم حبا فيها وقيادة سياسية رشيدة تسعى من أجل تحقيق كل الرخاء والرفاهية لمواطنيها.





وتابع المستشار لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، أن الله ابتلانا بأهل شر ناقمين على مصر وأهلها وخيرها يتملكهم الحزن لكل خير تسعى لها الدولة او تحققه، وسلاحهم الاشاعات وهم الكاذبون ويدعون الوطنية وهم الخائنون.





وأوضح لاشين، أنه في حال بدء الانتخابات من المتوقع نصب شبكات من الأكاذيب والشائعات من هؤلاء الحاقدين، مشددًا على المصريين انه لا يجب السماح لهؤلاء الحاقدين او تصديق اي مما يقولونه وان يصمد الشعب خلف حكومتهم دون تردد.





وأكد أن الشعب من حقه أن يخوض الانتخابات سواء مرشحين وناخبين وأن يمارسوا حقهم في الديمقراطية.



